Военная операция РФ на Украине. День 202-й

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в очередной раз призвал страны Запада поставлять Киеву больше тяжелых вооружений — ТАСС.
Если США, продолжая войну до последнего украинца, считают, что она их не коснется, то сильно ошибаются — такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Один мирный житель погиб, еще пять получили ранения за прошедшие сутки в результате обстрелов ДНР со стороны ВСУ, сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.
Группы иностранных офицеров прибыли в Краматорск, находящийся под контролем ВСУ — предположительно они займутся контролем за поставленным вооружением, утверждает офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Россияне не смогут расплачиваться в Египте рублями уже в ближайшее время. Тем не менее, переговоры на эту тему действительно ведутся. Ожидается, что вопрос с приемом карт «Мир» на территории Египта решат до конца года, пишет TourDom.ru.
Глава комитета Бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер («зеленые») выступил за скорейшую поставку Украине немецких боевых танков Leopard.
«Рано или поздно мы не сможем избежать поставок Украине современных западных боевых танков», — отметил Хофрайтер. При этом он утверждает, что «Россия в значительной степени уничтожила военную промышленность Украины».
«Я думаю, что мы должны поставить основные боевые танки Leopard как можно быстрее, чтобы предотвратить ненужную гибель украинских солдат», — резюмировал политик в интервью медиагруппе Bayern.
По данным исследования «Ромир», на ТВ продолжают набирать популярность развлекательные новости. В период с 29 августа по 4 сентября за ними следили 39% телезрителей. Далее по популярности следуют политические новости и новости о погоде. Такая тенденция подтверждается и данными телесмотрения. Среди телеканалов, показавших наибольший рост среднедневного охвата за неделю – ТНТ (17% vs 14%) и СТС (17% vs 13%).
В интернете, напротив, начиная с мая новости о погоде вытесняют политические и занимают первое место по популярности среди пользователей интернета. В период с 29 августа по 4 сентября доля россиян, которые следят за погодой в интернете, составила 40%.
Индекс экономической уверенности россиян среди телезрителей за неделю вырос с 7 до 10 пунктов. В то же время среди тех, для кого источником информации служит YouTube, индекс сократился с -10 до -25 пунктов, следует из исследования «Ромир».
В целом в период с 29 августа по 4 сентября индекс экономической уверенности россиян составил -2 пункта, продолжив колебания вокруг нейтральной отметки.
Правительство Японии направило двух сотрудников генеральной прокуратуры страны в распоряжение Международного уголовного суда в Гааге для участия в расследовании военных преступлений на Украине — ТАСС.
По последним данным ООН, с начала российской спецоперации потери среди мирного населения Украины составляют 5827 убитых (в том числе 375 детей), 8421 раненый (среди них — 647 детей).
15,7 млн украинцев покинули свои дома, из них 9,5 млн вынуждены были уехать из страны. 3,7 млн въехали назад, сейчас в Европе находятся 5,9 млн украинских беженцев.
В Штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что мирный житель получил ранение в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ.
Заместитель главы администрации Херсонской области Украины Кирилл Стремоусов заявил, что отодвигание линии фронта от региона будет гарантировать его безопасность и прекращение обстрелов. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Для прекращения обстрелов региона и гарантирования его безопасности необходимо отодвинуть линию фронта в сторону Николаева. У меня нет сомнений, что исконно русские города Николаев и Одесса будут освобождены», — сказал Стремоусов.
Также он отметил, что в настоящее время идет усиление линии фронта. «Херсонская область сегодня на замке, никто ее не будет сдавать. Это не направление легкого пути», — добавил замглавы администрации региона.
По его оценкам, потери ВСУ на херсонском направлении превысили 3,5 тыс. человек. «Большинство из них — обыкновенные люди, которых киевский режим силой мобилизовал, загнал в армию и бросил в горнило войны», — сказал Стремоусов.
Он также утверждает, что «реальных продвижений украинской армии нет», а в заявленных ими взятых под контроль населенных пунктах якобы «никогда не было российских войск».
В Telegram-канале администрации Новой Каховки Херсонской области сообщили, что российская система противовоздушной обороны с ночи 13 сентября сработала минимум пять раз.
Госсекретарь США Энтони Блинкен не стал прогнозировать развитие ситуации на востоке Украины.
«Считаю, было бы неправильным предсказывать, как именно будут дальше развиваться события, когда и как что-то будет достигнуто», — сказал он.
Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что его правительство продолжит поддержку Украины и сохранит санкционный режим в отношении России — ТАСС.
Украинский президент Владимир Зеленский обсудит с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой программу предоставления Киеву дополнительного финансирования — ТАСС.
Экипажи ударных вертолетов Ми-35 армейской авиации Западного военного округа в ходе спецоперации совершали ежедневно более пяти боевых вылетов, сообщили в Минобороны РФ.
Представительство ДНР сообщило, что ВСУ 13 сентября сделали два залпа из гаубиц калибра 152 мм по Докучаевску — ТАСС.
ВСУ вечером 12 сентября обстреляли ракетами из американского РСЗО HIMARS Брянку в ЛНР — об этом 13 сентября сообщили в представительстве ЛНР.
В пресс-службе НПО «Андроидная техника» сообщили, что не используют разработанную робототехническую платформу «Маркер» в спецоперации на Донбассе — ТАСС.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что обстановка в районе Васильевки в Запорожской области в ночь на вторник спокойная — ТАСС.
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор предложил создать группу международных посредников для проведения переговоров о прекращении конфликта на Украине и достижения глобального перемирия — ТАСС.
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы подразделений радиоэлектронной борьбы Центрального военного округа на харьковском направлении, которые вскрыли позиции ВСУ:
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что вдоль всей линии боевого соприкосновения в Запорожской области замечена концентрации военной техники ВСУ — ТАСС.