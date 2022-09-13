Военная операция РФ на Украине. День 202-й

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Заместитель главы администрации Херсонской области Украины Кирилл Стремоусов заявил, что отодвигание линии фронта от региона будет гарантировать его безопасность и прекращение обстрелов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Для прекращения обстрелов региона и гарантирования его безопасности необходимо отодвинуть линию фронта в сторону Николаева. У меня нет сомнений, что исконно русские города Николаев и Одесса будут освобождены», — сказал Стремоусов.

Также он отметил, что в настоящее время идет усиление линии фронта. «Херсонская область сегодня на замке, никто ее не будет сдавать. Это не направление легкого пути», — добавил замглавы администрации региона.

По его оценкам, потери ВСУ на херсонском направлении превысили 3,5 тыс. человек. «Большинство из них — обыкновенные люди, которых киевский режим силой мобилизовал, загнал в армию и бросил в горнило войны», — сказал Стремоусов.

Он также утверждает, что «реальных продвижений украинской армии нет», а в заявленных ими взятых под контроль населенных пунктах якобы «никогда не было российских войск».