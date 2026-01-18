Названы продуктовые привычки, которые все больше становятся распространены среди россиян

Яна Пряникова, wellness-инфлюенсер и основатель международного бренда растительных масел «Алтария», рассказала «Газете.Ru», как изменились пищевые привычки людей за последнее время.

«Последние несколько лет стали переломными для всего мира — все началось с пандемии, когда многие столкнулись с серьезными проблемами со здоровьем. С того момента и начались изменения — люди стали более осознанно подходить к своему здоровью и питанию. Сейчас большинство россиян внимательно изучает состав, подбирает натуральные продукты, потому что думает не только о вкусе, но и о пользе потребляемой еды», — объяснила она.

Одной из новых тенденций стало то, что многие учатся базово разбираться в составах и перестают покупать продукты с непонятными добавками. Разобраться в этом вопросе россиянам помогают в том числе социальные сети, где блогеры разбирают составы.

«Если состав больше похож на длинную поэму с большим количеством неизвестных добавок, то появляются сомнения, стоит ли вообще такое брать», — сказала эксперт.

Если мы говорим про вкус, то интересно и то, что он остается ключевым фактором выбора продуктов среди людей всех возрастов. Учитывая, что вкус выходит на первое место, появляется новая привычка — сейчас все больше людей старается выбирать фрагментарные (маленькие по размеру, разделенные на «фрагменты») продукты и блюда, чтобы попробовать как можно больше.

Особенно популярна такая тенденция среди молодежи — даже в заведениях между несколькими небольшими порциями и одним большим блюдом они выбирают первое. Для них важны новые впечатления и собранная «коллекция вкусов», а не насыщение.

«Именно вкус провоцирует эмоциональные всплески в наших организмах, которые становятся причинами нашей привязанности и приверженности определенным блюдам и еде», — объяснила эксперт.

Изменения можно заметить и в определенных категориях продуктов — сейчас достаточно быстро растет ассортимент круп, муки, сыра и масел. Так происходит и потому, что все больше россиян ожидают от продуктов пользу и здоровую калорийность.

«Например, пшеничную «тяжелую» муку заменяют на кокосовую или рисовую, а всем привычное подсолнечное масло в бутылке — на льняное, кунжутное или оливковое в формате спрея. Такой подход позволяет сократить калорийность масла в блюде до 18кк с помощью распыления и не переборщить с жирами», — рассказала она.

Отдельной тенденцией становятся локальные продукты. Большинство людей смещают внимание с крупных федеральных и иностранных брендов продуктов на локальные. Если продукт или блюдо связано с историей или конкретным местом, то они значительно больше привлекают внимание современного потребителя. Россияне хотят видеть на полках «местные» продукты, потому что от них мы ожидаем натуральность. Это тренд давно наблюдается на Западе, где люди готовы платить больше за «органические» и фермерские продукты. Стоит отметить, что многие локальные товары действительно имеют отличный состав и производятся в ограниченных объемах, практически вручную.

Таким образом, в 2026 году люди ожидают увидеть на полках товары, которые объединяют в себе натуральность, функциональность, пользу и вкус. А локальное происхождение служит еще одним преимуществом при выборе.

«Все больше россиян становится избирательнее с каждым днем, потому что тренд на здоровый образ жизни и осознанное питание продолжает расти и провоцирует появление новых привычек», — резюмировала она.

