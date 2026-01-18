Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Общество

Москвичей ждет холодное воскресенье без осадков

Гидрометцентр: в Москве в воскресенье похолодает до −11°C
Александр Авилов/Агентство «Москва»

В воскресенье в Москве установится облачная погода без осадков, температура воздуха опустится до −11°C. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, в дневные часы столбики термометров в столице будут показывать от −11 до −9°C. В ночь на понедельник температура также может понизиться до −11°C. Ожидается западный ветер со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление составит около 767 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье прогнозируют от −14 до −9°C. Ночью на понедельник в регионе возможно похолодание до −14°C.

Ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова рассказывала, что февраля в Москве ожидается теплый, поэтому и весна в столицу придет раньше обычного. Она отметила, что весна раньше наступает на юго-западе Европейской части России и «фронт весны движется в северо-восточном направлении».

Ранее врач опровергла популярные мифы о том, чем можно заболеть на холоде.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27647773_rnd_7",
    "video_id": "record::aeb24ee2-f36c-4ccb-81fd-445849c38d19"
}
 
Теперь вы знаете
Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+