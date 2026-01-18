Москвичей ждет холодное воскресенье без осадков

Гидрометцентр: в Москве в воскресенье похолодает до −11°C

В воскресенье в Москве установится облачная погода без осадков, температура воздуха опустится до −11°C. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, в дневные часы столбики термометров в столице будут показывать от −11 до −9°C. В ночь на понедельник температура также может понизиться до −11°C. Ожидается западный ветер со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление составит около 767 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье прогнозируют от −14 до −9°C. Ночью на понедельник в регионе возможно похолодание до −14°C.

Ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова рассказывала, что февраля в Москве ожидается теплый, поэтому и весна в столицу придет раньше обычного. Она отметила, что весна раньше наступает на юго-западе Европейской части России и «фронт весны движется в северо-восточном направлении».

Ранее врач опровергла популярные мифы о том, чем можно заболеть на холоде.