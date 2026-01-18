Размер шрифта
Росавиация ввела дополнительные ограничения в аэропорту Краснодара

Введены дополнительные ограничения работы аэропорта Краснодара
Виталий Тимкив/РИА Новости

Дополнительные временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Краснодара. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Согласно действующему NOTAM, аэропорт Краснодар принимает регулярные рейсы с 09:00 до 19:00 мск », — написал он.

Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Этой же ночью аэропорты Волгограда и Тамбова приостановили полеты. Пост об ограничениях на прием и отправку самолетов в воздушных гаванях опубликован в 0:34.

На этом фоне российское Минобороны заявило, что за утро силы противовоздушной обороны сбили 10 дронов Вооруженных сил Украины над регионами РФ. Над территорией Астраханской области были перехвачены и уничтожены семь БПЛА, в Ростовской области — один беспилотник, а в Волгоградской области — два.

Ранее в Хабаровском края взлетно-посадочную полосу аэропорта завалило снегом.

