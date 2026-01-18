Размер шрифта
Трамп потребовал взнос за постоянное членство в совете мира по Газе

Bloomberg: Трамп хочет от стран более $1 млрд за членство в совете мира по Газе
Evelyn Hockstein/Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа предлагает странам заплатить более одного миллиарда долларов за получение постоянного места в так называемом «совете мира» по Газе. Об этом cообщает агентство Bloomberg со ссылкой на проект устава этого органа.

До этого Трамп объявил о создании «совета мира» по Газе и пообещал в ближайшее время раскрыть его состав. Как сообщал Белый дом, в совет вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, зять американского лидера и инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, глава Всемирного банка Аджай Банга, а также заместитель советника по национальной безопасности США Роберт Гэбриел.

Согласно проекту устава, каждое государство-участник сможет выполнять свои функции не более трёх лет с момента вступления документа в силу, с возможностью продления по решению председателя. При этом ограничение по сроку не будет распространяться на страны, которые в течение первого года внесут в совет денежный взнос в размере более одного миллиарда долларов.

По данным Bloomberg, Трамп станет первым председателем совета и будет лично определять круг приглашенных стран. Решения предполагается принимать большинством голосов, однако они будут подлежать обязательному утверждению председателем. Кроме того, глава совета будет отвечать за утверждение его официальной печати.

Ранее канцелярия Нетаньяху раскритиковала объявление состава комитета по управлению Газой.

