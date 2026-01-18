18 января — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Календарь на 18 января: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

18 января в России отмечают День рождения детского телевидения и День толкового словаря. В разных странах празднуют Всемирный день снега. А для православных верующих наступает особое время — Крещенский сочельник. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 18 января и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 18 января

День Главного командования ВВС России

Праздник отмечают в честь исторического события 18 января 1915 года, когда был подписан приказ о создании единого авиационного управления русской армии. Этот день стал отправной точкой в истории отечественного военного авиационного командования.

Сегодня в задачи Главного командования Военно-воздушных сил входят организация боевой подготовки, развитие авиационной техники и обеспечение безопасности воздушного пространства страны.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

Всемирный день религии

(монотеистическая религия, возникшая в Иране)

Праздник ежегодно отмечается в третье воскресенье января по инициативе религиозной общины бахаив США, которая в 1950 году предложила посвятить этот день идее духовного единства человечества. Позднее праздник получил поддержку общественных и межконфессиональных организаций в разных странах.

Korawat photo shoot/Shutterstock/FOTODOM

День рождения детского телевидения в России

18 января 1963 года в СССР была основана Главная редакция программ для детей Центрального телевидения. С этой даты ведет отсчет своей истории детское телевидение в России.

Именно благодаря этому направлению появились такие культовые передачи, как «Спокойной ночи, малыши!», «В гостях у сказки», «Ералаш» и многие другие. Эти программы не только развлекали, но и воспитывали, формировали ценности, учили дружбе, честности и ответственности.

День толкового словаря

Праздник связан с началом работы над знаменитым «Толковым словарем русского языка» под редакцией Дмитрия Ушакова. Несмотря на давние традиции российской лексикографии, именно этот труд XX века заложил основу современных норм и остается авторитетным справочником. День напоминает о богатстве языка и огромной роли словарей в нашей жизни.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

Всемирный день снега

Всемирный день снега был официально учрежден Международной федерацией лыжного спорта в 2012 году для популяризации зимних видов спорта и здорового образа жизни среди людей всех возрастов. Его отмечают в предпоследнее воскресенье января. Сегодня по всему миру проходят массовые катания, фестивали, мастер-классы и веселые эстафеты.

Всемирный день снеговика

Праздник посвящен одному из главных зимних символов. Его предложил отмечать немец Корнелиус Гретц, собравший крупнейшую в мире коллекцию изображений снеговиков. Символично, что цифра 18 в дате празднования напоминает силуэт снеговика с метлой.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 18 января в других странах

День Винни-Пуха — США. Праздник приурочен ко дню рождения писателя Алана Александра Милна, автора историй о легендарном медвежонке. В этот день поклонники героя читают книги и пересматривают мультфильмы.

День основания Лимы — Перу. Столица Перу была основана 18 января 1535 года конкистадором Франсиско Писарро. Сегодня Лима остается крупнейшим культурным, экономическим и туристическим центром страны, а ее историческая часть включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

День Королевских вооруженных сил — Таиланд. Праздник установлен в память о легендарной победе короля Аюттаи Наресуана Великого над наследным принцем Бирмы в поединке на слонах в 1593 году. Для жителей страны это историческое событие символизирует воинскую доблесть и государственный суверенитет.

Религиозные праздники 18 января

Крещенский сочельник (Навечерие)

Это день строгого поста и духовной подготовки перед праздником Крещения Господня (Богоявления). Его название происходит от слова «сочиво» — постного блюда из пшеницы, меда и изюма, которое готовят и едят накануне большого праздника.

Пост в Сочельник — одна из древнейших традиций, знак благоговения перед крещением Иисуса Христа в реке Иордан. Главный смысл — не только ограничение в пище, но и сосредоточение на молитве.

По традиции, верующие воздерживаются от пищи до окончания утренней литургии и первого вкушения освященной воды, подчеркивая приоритет духовного участия в службе.

После литургии совершается великое освящение воды (агиасмы) — торжественный обряд, восходящий к древней традиции. Воду, освященную в сочельник и в сам день Крещения, считают равно благодатной. Ее бережно хранят в доме, употребляют натощак и используют для окропления жилищ.

Stepanych/Shutterstock/FOTODOM

Православная церковь 18 января также чтит память: • священномученика Феопемпта, епископа Никомидийского и мученика Феоны (в Крещении Синесия) волхва;

• преподобной Синклитикии Александрийской;

• мученика Иосифа Беспалова и с ним 37-ми мучеников;

• мученицы Евгении Доможировой;

• священномученика Сергия Лаврова;

• мученика Матфея Гусева;

• пророка Михея;

• преподобной Аполлинарии

и других. Католическая церковь в этот день вспоминает: • святую Маргариту Венгерскую;

• святую Приску;

• Волузиана, епископа Турского.

Народные праздники и приметы 18 января

Крещенский сочельник, или Голодный вечер

В народной традиции этот день называли Голодным вечером из-за строгого поста. На столе были лишь постные блюда: сочиво, кутья, овощные лепешки и мед.

Считалось, что крещенский снег обладает особой целебной силой. Им умывались, добавляли в воду для бани, старались сберечь. Крещенскую воду также берегли весь год, веря в ее способность сохранять свежесть и особую благодатную силу.

Крещенский Сочельник завершал Рождественские Святки. В этот день еще можно было колядовать, а некоторые считали этот день благоприятным для загадывания заветных желаний.

С сочельником было связано множество примет о будущем урожае, погоде и благополучии в доме.

Приметы:

Низкие облака вечером — к затяжным холодам.

Красный круг у луны — к ветру.

Южный ветер — к дождливому лету.

Снега много — хлеба будет вдоволь.

Какие исторические события произошли 18 января

1654 год — состоялась Переяславская рада, на которой представители Войска Запорожского приняли решение о вхождении в состав Русского царства, что определило дальнейшее развитие восточнославянских земель.

1778 год — Джеймс Кук открыл Гавайские острова, назвав их Сандвичевыми в честь английского адмирала.

1825 год — состоялось торжественное открытие нового здания Большого театра в Москве. Оно было построено по проекту архитектора Осипа Бове на месте сгоревшего старого театра.

1871 год — в Версале провозглашено создание Германской империи.

1925 год — в Москве вышел первый номер литературно-художественного журнала «Новый мир».

1926 год — состоялась премьера фильма Сергея Эйзенштейна «Броненосец «Потемкин».

1943 год — в результате операции «Искра» войска Ленинградского и Волховского фронтов прорвали блокаду Ленинграда. Это событие стало составной частью Битвы за Ленинград.

Последние известия :«Блокада прорвана!», 18 января 1943 года В. Логинович/РИА «Новости»

1974 год — учреждены орден Трудовой Славы и медаль «Ветеран труда».

Дни рождения и юбилеи 18 января

В 1689 году родился Шарль Луи де Монтескье — французский писатель, правовед и философ, один из основателей идеологии либерализма, разработавший доктрину о разделении властей.

В 1795 году родилась Анна Павловна — дочь императора Павла I, королева Нидерландов.

В 1835 году родился Цезарь Кюи — композитор, критик и участник объединения «Могучая кучка».

В 1872 году родился Иван Бубнов — корабельный инженер, внесший большой вклад в развитие отечественного подводного флота.

В 1882 году родилась Александра Экстер — русская и советская художница-авангардистка, выдающийся театральный и кинохудожник.

В 1893 году родился Оскар Строк — латвийский советский композитор, автор танго «Черные глаза», «Скажите, почему…», «Лунная рапсодия» и др.

В 1901 году родился Иван Петровский — математик, академик, ректор МГУ.

В 1904 году родился Борис Бабочкин — советский актер и режиссер театра и кино, сценарист, театральный педагог, исполнитель роли Чапаева в одноименном фильме.

В 1904 году родился Кэри Грант — звезда Голливуда, лауреат премии «Оскар».

В 1915 году родился Борис Раушенбах — ученый, один из основателей советской космонавтики.

В 1928 году родился Александр Гомельский — советский баскетбольный тренер.

В 1933 году родился Рэй Долби — инженер, создатель знаменитой системы шумоподавления Dolby.

В 1950 году родился Борис Невзоров — советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, педагог, народный артист РФ.

71 год исполняется Кевину Костнеру — американскому актеру и режиссеру, двукратному лауреату премии «Оскар», звезде фильмов «Танцы с волками», «Телохранитель» и «Почтальон».

Кевин Костнер, 2024 год Jordan Strauss/Invision/AP

66 лет исполняется Марку Райлэнсу — британскому актеру театра и кино, обладателю «Оскара» за роль в фильме «Шпионский мост».

64 года исполняется Тамаре Гвердцители — певице, композитору, народной артистке Грузии и России.

Владимир Астапкович/РИА Новости