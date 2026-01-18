Размер шрифта
Армия

Российский боец рассказал об уничтожении БПЛА ВСУ при помощи ружей и автоматов

Боец ВС РФ «Комар»: БПЛА ВСУ спокойно сбиваются из ружей и автоматов
Сергей Бобылев/РИА Новости

Украинские беспилотники спокойно сбиваются из ружей и автоматов. Об этом рассказал боец с позывным «Комар» противотанкового ракетного комплекса группировки войск «Днепр» ВС России, передает РИА Новости.

«Мы развернулись, только начали вести наблюдение, и в небе зашумел FPV-дрон вражеский. Из ружей, из автоматов мы спокойно по нему отработали. Наша группа осталась целая, задачи мы выполнили», — поделился военнослужащий.

До этого разведчик группировки войск «Запад» с позывным «Армян» рассказал, как ему удалось спастись от украинского дрона-камикадзе.

По словам военного, он заметил приближающийся беспилотник, управляемый по оптоволоконному каналу. Несмотря на отсутствие большого опыта столкновений с такими дронами, боец вспомнил инструкции, которым их обучали. Разведчик начал уходить от угрозы, двигаясь зигзагообразно, не успев снять рюкзак со спины — это и спасло его от осколков.

Ранее российский военный выжил на СВО благодаря подарку матери.

