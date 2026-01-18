Economist назвал слабые места США в споре с ЕС из-за Гренландии

Economist: у США есть слабые места, куда ЕС может ударить из-за Гренландии

Европейский союз (ЕС) может дать отпор США в случае захвата Гренландии. Об этом пишет британский журнал Economist.

Как отмечает издание, европейцы могли бы прибегнуть к экономическим санкциям и пошлинам, от которых ранее воздерживались из-за своей зависимости от американской военной мощи. При этом в ЕС уже ведутся разговоры об отмене торгового соглашения, заключенного между Брюсселем и Вашингтоном в прошлом году.

«Европа также могла бы занять более агрессивную экономическую позицию, нацелившись на американские технологические компании. Но это пришлось бы делать одновременно с экстренным увеличением расходов на оборону», — говорится в материале.

Кроме того, в качестве одной из точек давления на США может стать будущее военных баз в Европе. Некоторые европейские страны захотят, чтобы они остались независимо от любых арктических операций. Другие же могут рассматривать угрозу их ликвидации как способ оказать воздействие на Вашингтон.

«Америке будет крайне сложно проецировать военную мощь на Африку и Ближний Восток без доступа к европейским базам», — сказано в публикации.

17 января советник президента США Стивен Миллер заявил, что Дания не способна защищать Гренландию, а остров должен контролировать тот, кто может его оборонять и развивать. В самом королевстве проходят многотысячные митинги против притязания хозяина Белого дома Дональда Трампа на регион. Страны НАТО выражают готовность поддержать Данию при нападении на Гренландию. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

