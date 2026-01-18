Трамп пригласил президента Бразилии в «Совет мира» по Газе

CNN: Трамп предложил Луле да Силве стать одним из основателей «Совета мира»

Президент США Дональд Трамп предложил бразильскому лидеру Луису Инасиу Луле да Силве войти в состав основателей «Совета мира» по сектору Газа. Об этом рассказал CNN Brasil со ссылкой на источники.

Как уточняет телеканал, глава Белого дома направил пригласительное письмо через посольство Бразилии в Вашингтоне. При этом в настоящее время нет информации, ответил ли Лула да Силва американскому лидеру согласием.

Накануне премьер-министр Канады Марк Карни принял предложение президента США Дональда Трампа войти в состав «Совета мира», созданного для решения вопросов по послевоенному урегулированию ситуации в секторе Газа.

До этого стало известно, что также в него вошли государственный секретарь США Марко Рубио, специальный посланник американского президента Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер, экс-премьер Великобритании Тони Блэр, заместитель советника по национальной безопасности Соединенных Штатов Роберт Гэбриел, глава Всемирного банка Ажай Банга и миллиардер Марк Роуэн.

Ранее СМИ сообщили, что Белый дом может рассматривать «Совет мира» как замену ООН.