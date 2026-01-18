Медведчук: границы РФ, следуя логике Зеленского, могут быть у Ивано-Франковска

Границы России, если исходить из логики президента Украины Владимира Зеленского, могут проходить в районе Ивано-Франковской области. Об этом заявил в интервью ТАСС украинский политик Виктор Медведчук.

Он отметил, что Зеленский «сам себя загнал в ловушку».

«Если украинскими территориями считать места, где население говорит на украинском языке, то границы России будут в районе Ивано-Франковской области и никак не восточнее», — отметил политик.

В том же интервью Медведчук добавил, что председатель Верховной рады Украины может на законных основаниях забрать полномочия у президента страны Владимира Зеленского и выступить легитимным подписантом мирных соглашений.

Медведчук также заявлял, что Зеленкий уже «не отмоется» от позора в международном сообществе после атаки на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. Он считает, что украинский президент совершил подобный шаг в страхе перед неминуемым поражением и тюрьмой.

Ранее Медведчук оценил возможность наступления мира на Украине в 2026 году.