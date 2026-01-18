В ГД рассказали, как изменятся выплаты работающих пенсионеров в 2026 году

Депутат Госдумы Алексей Говырин заявил в разговоре с РИА Новости, что пенсионеры, которые работали в 2025 году и за которых работодатели делали отчисления в Соцфонд, могут рассчитывать на прибавку к пенсии с августа.

Говырин рассказал журналистам, что в августе 2026 года выплаты повысят пожилым гражданам, которые после выхода на пенсию продолжали официально работать и за которых работодатели в прошлом году перечисляли страховые взносы в Социальный фонд России.

Депутат уточнил, что индексация пенсий будет проведена автоматически и рассчитана исходя из объёма средств, поступивших в пенсионную систему в прошлом году.

15 января заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш заявил, что после индексации в апреле 2026 года средний размер социальной пенсии в России составит более 16 тыс. рублей.

Он уточнил, что согласно бюджетным расчетам после апрельского повышения на 6,8% средний размер социальной пенсии составит 16 590 рублей. Парламентарий напомнил, что социальные пенсии назначаются тем россиянам, которые не сформировали право на страховую пенсию, а также инвалидам, детям-инвалидам и детям, оставшимся без родителей.

