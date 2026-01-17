Нет света и тепла, а в домах лопнули трубы. Кличко призвал киевлян покинуть город

Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей покинуть город из-за продолжающихся проблем с отоплением и подачей электричества. Энергосистема столицы Украины генерирует лишь половину мощности, необходимой для поддержания инфраструктуры. Около 100 домов остаются без тепла, а их жители жалуются на лопнувшие трубы.

На фоне масштабного энергетического кризиса, из-за которого десятки домов в Киеве остаются без подачи электричества и отопления, мэр города Виталий Кличко призвал жителей покинуть столицу Украины. Соответствующее обращение он сделал в интервью агентству Reuters.

«Это первый раз в истории нашего города, когда в такие сильные морозы большая часть Киева осталась без отопления и с огромной нехваткой электроэнергии»,

— заявил глава Киева.

Он уточнил, что для обеспечения потребностей примерно 3,6 млн человек городу требуется около 1700 мегаватт энергии, однако выработка электричества сейчас составляет только около половины от этого значения. Морозы усугубляют проблемы, так как похолодало до -17 °C. Энергию, получаемую от генераторов (на работу которых ежедневно тратится около 300 т топлива), приоритетно направляют в больницы и детские сады, а также на системы водоснабжения. В результате длительность отключений электричества в жилых домах доходит до 20 часов в сутки .

Директор департамента здравоохранения города Татьяна Мостепан в разговоре с телеканалом «Киев24» уточнила, что благодаря резервным генераторам в больницах нет перебоев с электроснабжением.

По словам Кличко, сейчас без отопления остаются около 100 домов, хотя еще несколько дней назад сообщалось о 400. Мэр города вновь назвал текущую ситуацию самой сложной с начала конфликта.

Для того, чтобы киевляне не замерзли, в городе открыли около 1,3 тыс. пунктов обогрева. Кроме того, для дополнительной генерации электричества построили пять «мини-ТЭЦ». В школах продлили зимние каникулы, а компании по возможности ввели удаленку для сотрудников.

«Эта зима будет сложной, но мы делаем все возможное и невозможное», — резюмировал Кличко.

Удары продолжаются

17 января Минобороны России объявило, что военные вновь нанесли удары по украинским объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.

По данным телеканала RT, цели находились в том числе в столице Украины и в Киевской области. Блэкаут в городе продолжается уже пятый день.

Энергетическая компания ДТЭК заявила, что после ночных взрывов без электричества остались более 56 тысяч жителей Бучанского района Киевской области.

Кроме того, в Киеве отменили работу электрического транспорта, сообщила в эфире «Киев24» пресс-секретарь департамента транспортной инфраструктуры Александра Кравчук. Его заменили автобусами, которые переводят на наиболее востребованные маршруты с менее популярных.

В министерстве энергетики Украины признали «сложную» ситуацию в Киеве:

«Ситуация остается сложной в столичном регионе. В Киеве и области операторы системы распределения применяют сетевые ограничения. Ранее обнародованные графики почасовых отключений в настоящее время не действуют. Возвращение к прогнозируемым почасовым отключениям произойдет сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме. Из-за непогоды остаются обесточенными 20 населенных пунктов Киевской области».

В ведомстве напомнили, что на Украине действует режим чрезвычайной ситуации в энергетике.

Тем временем украинский портал «Страна» публикует видео, на которых жители домов, оставшихся без отопления, жалуются на лопнувшие трубы. На некоторых кадрах вода стекает «водопадом» прямо в квартирах, на других же показаны покрытые льдом подъезды.

Издание также приводит слова председателя Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олега Попенко о том, что трубы лопнули в домах примерно 100–150 тыс. жителей Киева. По его словам, эти люди останутся без тепла до окончания зимы, поскольку для ремонта потребуется проводить полный осмотр систем в каждом доме. После этого необходимо будет получить финансирование из бюджета, провести закупки, н, и лишь тогда можно будет наконец починить трубы. Весь процесс может занять до 10 месяцев, предупредил он.