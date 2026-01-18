Welt: в Раде выступили за отказ от Донбасса и уступки России

В Верховной раде согласны отказаться от притязаний на Донбасс, пойдя на уступки России. Об этом сообщает журналист телеканала Die Welt Штеффен Шварцкопф.

Автор приводит слова неназванного «чрезвычайно важного» украинского депутата.

«Она сказала: «Да, мы должны пойти на компромисс, даже если это очень болезненно. И да, мы должны отказаться от Донбасса»», — приводит слова депутата журналист.

Утверждается, что подобного мнения в правительстве придерживаются многие, однако из-за давления со стороны президента Украины Владимира Зеленского они боятся высказать.

До этого издание «Страна.ua» сообщало, что план президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию конфликта с Россией допускает вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса решением Верховной рады.

24 декабря Зеленский раскрыл детали мирного плана, который Украина согласовала с США. Документ состоит из 20 пунктов и в том числе включает гарантии безопасности для Киева и Европы, а также закрепляет численность ВСУ на уровне 800 тысяч человек в мирное время и проведение выборов президента. Однако в опубликованном тексте нет четкого решения территориального вопроса, а Крым и Донбасс не признаются российскими. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Раде предложили изменить границы подконтрольных ВСУ районов Донбасса.