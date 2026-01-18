В России создадут систему управления миграционными рисками с применением ИИ

В России планируют применять искусственный интеллект (ИИ) для управления рисками в сфере миграции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на положение в распоряжении правительства РФ.

Уточняется, что власти намерены создать соответствующую информационную систему. Сделать это планируется до 10 декабря, ответственным по данному вопросу значится МВД России. По итогам работы будет подготовлен доклад в кабмин.

9 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе Совета по развитию гражданского общества и правам человека обратился СПЧ с просьбой представить предложения по совершенствованию законодательства в сфере миграции.

В конце октября эксперт совета при президенте России по межнациональным отношениям, руководитель Федеральной национально-культурной автономии узбеков РФ Ибрагим Худайбердиев назвал нелегальную миграцию реальной угрозой национальной безопасности страны.

Ранее Медведев назвал тех, кому выгодна бесконтрольная миграция в России.