Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Общество

В России создадут систему управления миграционными рисками с применением ИИ

Правительство РФ планирует внедрить ИИ для управления миграционными рисками
Shutterstock

В России планируют применять искусственный интеллект (ИИ) для управления рисками в сфере миграции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на положение в распоряжении правительства РФ.

Уточняется, что власти намерены создать соответствующую информационную систему. Сделать это планируется до 10 декабря, ответственным по данному вопросу значится МВД России. По итогам работы будет подготовлен доклад в кабмин.

9 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе Совета по развитию гражданского общества и правам человека обратился СПЧ с просьбой представить предложения по совершенствованию законодательства в сфере миграции.

В конце октября эксперт совета при президенте России по межнациональным отношениям, руководитель Федеральной национально-культурной автономии узбеков РФ Ибрагим Худайбердиев назвал нелегальную миграцию реальной угрозой национальной безопасности страны.

Ранее Медведев назвал тех, кому выгодна бесконтрольная миграция в России.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27647485_rnd_5",
    "video_id": "record::18cca8b6-abe7-4642-81cf-b5524a40e1d7"
}
 
Теперь вы знаете
Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+