Россиянам объяснили, на что смотреть при покупке подержанной машины, чтобы не приобрести хлам

При покупке подержанного автомобиля самый большой риск — это не внешний вид машины, а ее история и техническое состояние, которые не всегда заметны с первого взгляда. Многие покупатели совершают одну и ту же ошибку: оценивают автомобиль по кузову и салону и упускают из виду ключевые технические параметры, рассказал «Газете.Ru» Андрей Ермаков — эксперт по управлению транспортными проектами в компании «Тендер».

«В первую очередь я рекомендую начинать с анализа истории автомобиля. Проверка VIN-номера позволяет узнать, участвовала ли машина в ДТП, была ли в залоге, использовалась ли в такси или корпоративном автопарке. Особенно внимательно стоит относиться к автомобилям с частой сменой владельцев за короткое время — это нередко сигнал о проблемах, от которых предыдущие владельцы старались поскорее избавиться», — объяснил он.

Второй важный момент — пробег и возраст. Сам по себе большой пробег не всегда критичен, если автомобиль обслуживался регулярно и у него понятная сервисная история.

«Гораздо опаснее машины со «скрученным» пробегом, которые на вид могут выглядеть вполне прилично, но имеют серьезный износ узлов. В среднем повышенное внимание стоит уделять автомобилям старше 7–8 лет или с пробегом более 150–180 тысяч километров — именно на этом этапе часто начинают вылезать дорогостоящие неисправности», — заявил эксперт.

Отдельное внимание нужно уделять следам серьезных аварий. Неровные зазоры кузова, разный оттенок краски, следы сварки или вмешательства в силовые элементы — все это признаки возможных серьезных повреждений в прошлом. Такие автомобили могут быть опасны в эксплуатации, даже если внешне выглядят вполне исправными.

«Техническую диагностику лучше проводить не «на глаз», а с использованием оборудования. Компьютерная диагностика позволяет выявить ошибки по двигателю, коробке передач и электронным системам. Осмотр ходовой части и двигателя на подъемнике помогает обнаружить утечки, износ подвески и следы некачественного ремонта», — отметил он.

Наконец, важно учитывать экономику владения. Дешевый на первый взгляд автомобиль может потребовать значительных вложений уже в первые месяцы эксплуатации. Поэтому перед покупкой стоит заранее оценить стоимость возможного ремонта, доступность запчастей и реальные затраты на обслуживание.

«Главное правило простое: подержанный автомобиль — это всегда взвешенное решение, а не эмоции. Чем больше информации о машине удается собрать до сделки, тем ниже риск приобрести проблемный экземпляр и тем выше вероятность, что покупка окажется действительно выгодной», — резюмировал эксперт.

