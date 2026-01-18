Размер шрифта
Американцы осудили Трампа за слова о промежуточных выборах

YouGov: 64% американцев осудили Трампа за слова о промежуточных выборах
Evelyn Hockstein/Reuters

Более 60% американцев осудили президента США Дональда Трампа за его слова о ненужности промежуточных выборов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией YouGov.

Ранее американский лидер высказался по поводу промежуточных выборов, отметив, как много он сделал. Трамп сказал: «Если так подумать, нам даже и не нужны выборы».

Только 14% респондентов положительно оценили заявление главы Белого дома, при этом 64% не одобрили его, а 22% не определились.

Сторонники Демократической партии выступили по этому вопросу практически единогласно — 91% против слов американского лидера. А среди республиканцев мнения более неоднозначные: 38% не поддержали Трампа, при этом только 31% респондентов согласились с его позицией.

Опрос проводился 17 января среди 8002 взрослых жителей США.

6 января Дональд Трамп предположил, что демократы найдут способ инициировать процедуру импичмента, если республиканцы проиграют промежуточные выборы в Конгресс.

Выступая в Вашингтоне, глава Белого дома отметил: историческая тенденция, когда партия действующего президента теряет позиции на промежуточных выборах, может быть преодолена благодаря успешному первому году его второго срока. При этом он допустил и противоположный сценарий.

Ранее Трамп заявил о «чертовщине» в умах американцев.

