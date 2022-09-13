«Важно не проморгать наступление противника». В Запорожье фиксируют концентрацию сил ВСУ

Бойцы артиллерийского расчета ЧВК «Вагнер» во время стрельбы из гаубицы Д30 калибра 122 мм по позициям ВСУ

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что необходимо отодвинуть линию фронта от региона, чтобы гарантировать его безопасность и прекращение обстрелов. Он также пообещал «не сдавать» область ВСУ. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что концентрация вражеской техники наблюдается вдоль всей линии боевого соприкосновения в регионе.

Херсон «никто не будет сдавать»

Кирилл Стремоусов в разговоре с РИА «Новости» призвал отодвинуть линию фронта от Херсонской области.

«Для прекращения обстрелов региона и гарантирования его безопасности необходимо отодвинуть линию фронта в сторону Николаева. У меня нет сомнений, что исконно русские города Николаев и Одесса будут освобождены», — сказал Стремоусов.

Он отметил, что в настоящее время Россия и союзники укрепляют линию фронта.

«Херсонская область сегодня на замке, никто ее не будет сдавать. Это не направление легкого пути. Мы готовы дать отпор нацистам и отправить их восвояси. Сейчас идет усиление линии фронта», — пояснил замглавы администрации области.

Он добавил, что Каховская ГЭС продолжает работу, несмотря на обстрелы со стороны Украины.

«Каховская ГЭС работает. Электричество подается», — подчеркнул он.

Однако, согласно его данным, Каховский мост, проходящий по дамбе ГЭС, в настоящее время закрыт из-за повреждения дорожного полотна. Оно пострадало при ракетных ударах.

По данным Стремоусова, украинские войска на херсонском направлении потеряли более 3500 военнослужащих.

«По нашей информации, украинские войска уже потеряли более 3500 человек. Большинство из них — обыкновенные люди, которых киевский режим силой мобилизовал, загнал в армию и бросил в горнило войны», — заявил замглавы Херсонской области.

Он также считает, что «реального продвижения украинских войск нет». По его мнению, ВСУ отчитываются, что «занимают села буферной зоны, в которых российских военных никогда не было».

«Не проморгать наступление»

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале со ссылкой на «земляков-запорожцев», что «фиксируется концентрация вражеской техники практически вдоль всей Запорожской линии боевого соприкосновения» в районах населенных пунктов Степногорск, Новояковлевка, Орехов, Гуляй Поле и Вольное поле.

«Передвижение пар орудий М-777 и машин РСЗО к ЛБС замечены сразу на нескольких направлениях. Теперь перед нашей армией стоит непростая задача своевременного выявления направления главного удара. Важно не проморгать наступление противника, чтобы потом не пришлось рассказывать про «перегруппировку», — предупредил Рогов.

По его словам, все будет зависеть от качества разведданных, их анализа и вовремя принятых военных решений.

Кроме того, Рогов сообщил, что в Запорожье был обнаружен «рекордно большой схрон» оружия украинских военных. Согласно его данным, полицейские получили от местных жителей информацию о том, что «в лесополосе в Токмакском районе, неизвестные лица перетаскивали ящики с неизвестным содержимым».

«В ходе проверки этой информации был обнаружен схрон, в котором находилось 260 ящиков со снарядами — 180 ящиков со снарядами калибра 125 мм и 80 ящиков со снарядами калибра 152 мм, а также четыре коробки с головными взрывателями. Изъятое передано подразделению Росгвардии», — написал председатель движения «Мы вместе с Россией».

Он уточнил, что правоохранительным органам удалось установить «граждан, которые, предположительно, причастны к организации схрона». По его словам, виновные будут привлечены к уголовной ответственности.

Контрнаступление ВСУ

В конце августа украинские войска начали контрнаступление в Харьковской области. Им удалось взять под контроль несколько населенных пунктов.

10 сентября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что «для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма для наращивания усилий на Донецком направлении».

«С этой целью в течение трех суток проведена операция по свертыванию и организованной переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию Донецкой народной республики. В ходе этой операции проведен ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск», — сказал он на брифинге.