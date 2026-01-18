Размер шрифта
ВС России уничтожили пункты управления БПЛА в Запорожской области

Минобороны РФ: расчеты САУ «Гвоздика» уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ
Евгений Биятов/РИА Новости

Расчеты самоходной артиллерийской установки «Гвоздика» уничтожили пункты управления БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Расчеты самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» группировки «Восток» нанесли удар по пунктам управления беспилотными летательными аппаратами противника», — говорится в сообщении.

В результате удара нарушена система управления беспилотными средствами противника на данном участке, что снизило его возможности по ведению разведки и нанесению ударов.

До этого сообщалось, что военнослужащие «Востока» уничтожили четыре станции связи Starlink и 12 пунктов управления беспилотниками. Уничтожение пунктов управление БПЛА позволяет усложнить противнику атаковать российские территории.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Ростовской области силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА.

