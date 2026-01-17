Эрнст, Цискаридзе, Ургант: кто пришел на прощание с Золотовицким

Размер шрифта
На основной сцене Московского художественного театра имени Чехова состоялась церемония прощания с заслуженным артистом России, ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким.

Гражданскую панихиду посетили близкие, коллеги и ученики Золотовицкого. Проводить актера в последний путь пришли ректор ВГИК Владимир Малышев, художественный руководитель-директор МХТ имени Чехова Константин Хабенский, театральный режиссер Евгений Гришковец, певец и гитарист Евгений Маргулис, актеры Владимир Машков, Владислав Ветров, Виктор Хориняк, Игорь Верник, Андрей Смоляков, Андрей Ургант и его сын телеведущий Иван Ургант, Кристина Бабушкина и Юлия Меньшова. Они возложили цветы к гробу.

«Не стало лучшего друга, не стало старшего товарища, наставника», — сказал Хабенский на церемонии прощания.

Отпевание пройдет в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках в 13:00 мск. Затем Золотовицкого похоронят на Троекуровском кладбище.

Артист умер в больнице 14 января в возрасте 64 лет, он длительное время боролся с раком желудка.

Золотовицкий окончил Школу-студию МХАТ в 1983 году, преподавал в ней с 1989-го. В 2013-м был избран ректором Школы-студии МХАТ. Более 40 лет служил в МХТ имени Чехова. На счету Золотовицкого около 100 ролей в кино и сериалах.
 
