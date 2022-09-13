Еврокомиссия не будет устанавливать потолок цен на газ из России

Еврокомиссия решила не устанавливать предельную цену на российский газ, однако настаивает на введении налога на «избыточную прибыль» энергетических компаний, сообщают британские СМИ. Кроме того, власти ЕС хотят ограничить доходы производителей электроэнергии. Еврокомиссия намерена до конца сентября созвать экстренное заседание для выработки мер по выходу из энергетического кризиса.

Еврокомиссия отказывается от идеи установки предельной цены на газ из России. Об этом сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на проект постановления исполнительного органа Евросоюза.

ЕК предлагает ввести налог на сверхприбыль для энергетических компаний, работающих на ископаемом топливе. Кроме того, власти ЕС хотят ограничить доходы производителей электроэнергии, использующих возобновляемые источники энергии. Их доходы в последнее время резко выросли из-за роста цен на энергию в связи с ростом газовых цен.

Этот налог Еврокомиссия хочет назвать «взносом солидарности». Полученные деньги правительство ЕС намерено выделить «наиболее пострадавшим домохозяйствам и предприятиям».

План Евросоюза по борьбе с ростом цен на электричество должна огласить глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время своего выступления 14 сентября.

Как утверждает Guardian, проект доказывает, что достаточной поддержки со стороны стран-членов Евросоюза в вопросе введения потолка цен на российский газ Еврокомиссия не получила. Против, среди прочих, выступали Австрия, Венгрия и Словакия – власти этих стран опасаются, что если предельные цены введут, то Кремль полностью остановит поставки газа. О таком шаге предупреждал президент РФ Владимир Путин.

Франция и Польша поддержали установку верхнего предела на весь импортируемый газ, Германия опасается разногласия в Евросоюзе, а Нидерланды и Дания боятся любого ограничения цен.

Налог на доходы энергокомпаний при этом поддерживает большинство стран Европы.

13 сентября вице-премьер, министр экоперехода и демографического вызова Испании Тереса Рибера заявила телеканалу TV3, что до конца месяца должно пройти новое экстренное заседание министров энергетики ЕС. Там будут рассматривать меры по преодолению энергетического кризиса.

«Нам нужно будет увидеть, какие именно условия выдвигает Еврокомиссия в преддверии этих окончательных переговоров, в преддверии утверждения регламента 30 сентября», — сказала чиновница.

Энергетический кризис в ЕС достиг пиковых значений в начале июля. Тогда возникли первые перебои с поставками газа из России, связанные с проблемами с турбинами для трубопровода «Северный поток». Механизмы не доставляли из ремонта в Канаде из-за западных антироссийских санкций.

Еврокомиссия тогда призвала страны Европы готовиться к полному прекращению поставок Россией газа и ввела в действие план добровольного сокращения его потребления всеми государствами ЕС на 15% до конца марта 2023 года.

Впоследствии министры энергетики ЕС не смогли согласовать потолок цен на российский газ и поручили Еврокомиссии изучить возможность ограничений цены на все виды газа.

Еврокомиссия считает важным ввести потолок цен именно на российский газ в связи с военными действиями на Украине, передает ТАСС. При этом в Брюсселе беспокоятся, что введение потолка цен «может подорвать безопасность поставок».