В России планируют вернуть оценку за поведение с 1 по 11 классы

Оценки за поведение в школах будут выставляться ученикам с 1 по 11 классы. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения.

«Планируется, что отметки будут выставлять учащимся всех классов — с 1-го по 11-й. Напомним, что в ходе апробации оценивают поведение школьников только с 1-го по 8-й класс», — уточнили в ведомстве.

Апробация оценки поведения началась с 1 сентября 2025 года, отметили в Минпросвещения. В ней участвуют 89 школ из нескольких регионов России. Каждое учебное заведение выбрало один из трех предлагаемых вариантов оценки поведения.

В ведомстве добавили, что по итогам эксперимента остановятся на одной модели, которую и введут в школах с 1 сентября 2026 года.

В конце августа депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что оценка за поведение в школе не должна служить наказанием для ребенка, ее назначение — сугубо воспитательное.

По его словам, для родителей это возможность получить от школы дополнительную информацию — не только об успеваемости по предметам, но и о том, как ведет себя ребенок, как общается с учителями и сверстниками.

Ранее в Госдуме предложили ввести ответственность за оскорбление учителей.