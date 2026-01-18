В Казахстане заработал первый в странах Центральной Азии закон об ИИ

В Казахстане вступил в силу первый в странах Центральной Азии закон об искусственном интеллекте, который предусматривает маркировку сгенерированного контента и запрещает работу ряда нейросетей на территории республики. Об этом сообщил ТАСС.

Закон «Об искусственном интеллекте» был подписан президентом 17 ноября 2025 года. Его нормы начали официально действовать с 16 января.

Согласно документу, любой текст, изображения, видео или аудио, созданные с помощью ИИ, должны сопровождаться специальной пометкой. Распространение синтетического контента без маркировки теперь является правонарушением. Закон также ограничивает срок действия согласия на обработку данных и закрепляет право пользователя отозвать это согласие в любой момент.

Использование объектов авторского права для обучения нейросетей разрешено только в том случае, если правообладатель не установил явный запрет в машиночитаемой форме. Студентам разрешено применять ИИ для расчетов и подготовки отдельных частей работ при условии обязательного цитирования и указания доли участия алгоритма. Однако писать выводы в исследованиях нужно писать самостоятельно.

Помимо этого, в республике теперь запрещены нейросети, которые манипулируют людьми и используют моральные и физические уязвимости человека, классифицируют людей «для формирования выводов об их расе, политических взглядах, религиозной принадлежности, и по любым иным обстоятельствам» для дискриминации, а также создают запрещенный законами страны контент.

В декабре депутат Антон Горелкин высказал мнение, что в 2026 году в России вряд ли будет принят закон об искусственном интеллекте.

Ранее сообщалось, что в Британии могут запретить соцсеть X из-за скандала с ИИ Grok.