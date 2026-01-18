Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Общество

В Казахстане заработал первый в странах Центральной Азии закон об ИИ

В Казахстане ввели маркировку ИИ-контента и запретили работу ряда нейросетей
Shutterstock/FOTODOM

В Казахстане вступил в силу первый в странах Центральной Азии закон об искусственном интеллекте, который предусматривает маркировку сгенерированного контента и запрещает работу ряда нейросетей на территории республики. Об этом сообщил ТАСС.

Закон «Об искусственном интеллекте» был подписан президентом 17 ноября 2025 года. Его нормы начали официально действовать с 16 января.

Согласно документу, любой текст, изображения, видео или аудио, созданные с помощью ИИ, должны сопровождаться специальной пометкой. Распространение синтетического контента без маркировки теперь является правонарушением. Закон также ограничивает срок действия согласия на обработку данных и закрепляет право пользователя отозвать это согласие в любой момент.

Использование объектов авторского права для обучения нейросетей разрешено только в том случае, если правообладатель не установил явный запрет в машиночитаемой форме. Студентам разрешено применять ИИ для расчетов и подготовки отдельных частей работ при условии обязательного цитирования и указания доли участия алгоритма. Однако писать выводы в исследованиях нужно писать самостоятельно.

Помимо этого, в республике теперь запрещены нейросети, которые манипулируют людьми и используют моральные и физические уязвимости человека, классифицируют людей «для формирования выводов об их расе, политических взглядах, религиозной принадлежности, и по любым иным обстоятельствам» для дискриминации, а также создают запрещенный законами страны контент.

В декабре депутат Антон Горелкин высказал мнение, что в 2026 году в России вряд ли будет принят закон об искусственном интеллекте.

Ранее сообщалось, что в Британии могут запретить соцсеть X из-за скандала с ИИ Grok.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27647767_rnd_4",
    "video_id": "record::9a6854f0-7315-4055-b817-587b0b44e961"
}
 
Теперь вы знаете
Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+