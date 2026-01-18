Размер шрифта
Киевляне начали греться у костра из елок на фоне многодневного блэкаута

«Страна.ua»: жители Киева начали греться у костра из выброшенных елок 
Жители Киева на фоне многодневного блэкаута начали греться у костра из выброшенных новогодних елок. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

В сети появилась видеозапись, на которой можно увидеть людей на улице, сидящих вокруг огня. По данным издания, к таким мерам прибегли жители Теремков на территории Голосеевского района города Киева.

Как сообщил другой украинский Telegram-канал Insider UA, в Киеве на фоне блэкаута в квартирах начали лопаться батареи, заливая все кипятком. В некоторых домах кипяток льется прямо на улицы. На одном из видео жильцы с балконов ведрами вычерпывают и выливают горячую воду. Авторы публикации уточнили, что отопление и электричество в столице Украины не включали уже шесть дней.

16 января глава минэнерго Украины Денис Шмыгаль сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации в стране. Он заявил, что на Украине не осталось ни одной неповрежденной электростанции, а проблемы с отоплением наблюдаются даже в правительственных зданиях — по словам министра, в своем кабинете он сидит в куртке. Шмыгаль уточнил, что запасов топлива — бензина и дизеля — стране хватит всего на 20 дней.

Ранее жители Киева сообщили, что свет в домах появляется всего на два-три часа в день.
 
