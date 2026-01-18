Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать наземных роботов в бою, чтобы частично компенсировать нехватку бойцов в своих рядах. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

По информации издания, роботы, получившие название DevDroid TW 12.7, используются на востоке Украины. По габаритам это устройство можно сравнить с газонокосилкой с сиденьем. Роботы оснащены крупнокалиберным пулеметом M2 Browning и управляются на расстоянии до 24 км.

Один из командиров ВСУ во время беседы с журналистами издания сообщил, что украинская армия проявляет большой интерес к этим устройствам, так как «роботы не истекают кровью».

По подсчетам ТАСС на ноябрь 2025 года, совокупные потери Вооруженных сил Украины с начала специальной военной операции достигли почти 1,5 млн человек. По данным Генштаба ВС России, на начало 2025-го потери ВСУ превышали 1 млн военнослужащих. Согласно официальной информации Минобороны РФ, в следующие месяцы, украинская армия лишилась еще более 450 тысяч человек.

Ранее на Западе заявили о падении морального духа ВСУ до самого низкого уровня с начала СВО.