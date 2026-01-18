Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Армия

В ВСУ нашли способ компенсировать острую нехватку живой силы

Telegraph: ВСУ используют наземных роботов в бою из-за острой нехватки бойцов
Ukrainian Armed Forces/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать наземных роботов в бою, чтобы частично компенсировать нехватку бойцов в своих рядах. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

По информации издания, роботы, получившие название DevDroid TW 12.7, используются на востоке Украины. По габаритам это устройство можно сравнить с газонокосилкой с сиденьем. Роботы оснащены крупнокалиберным пулеметом M2 Browning и управляются на расстоянии до 24 км.

Один из командиров ВСУ во время беседы с журналистами издания сообщил, что украинская армия проявляет большой интерес к этим устройствам, так как «роботы не истекают кровью».

По подсчетам ТАСС на ноябрь 2025 года, совокупные потери Вооруженных сил Украины с начала специальной военной операции достигли почти 1,5 млн человек. По данным Генштаба ВС России, на начало 2025-го потери ВСУ превышали 1 млн военнослужащих. Согласно официальной информации Минобороны РФ, в следующие месяцы, украинская армия лишилась еще более 450 тысяч человек.

Ранее на Западе заявили о падении морального духа ВСУ до самого низкого уровня с начала СВО.
 
Теперь вы знаете
Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+