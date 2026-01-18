В Сумской области авиаударом уничтожено здание украинского территориального центра комплектования. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По данным собеседника агентства, удар был нанесен по объекту в городе Белополье. В результате здание местного ТЦК полностью разрушено.

Источник уточнил, что среди сотрудников военкомата есть и раненые. Потери личного состава подтверждены.

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что Вооруженные силы России фактически уничтожили переброшенные в новогодние праздники в Константиновку резервы украинских войск.

Накануне в Минобороны РФ рассказали, что российские войска атаковали объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ. Кроме того, удары наносились по складам боеприпасов, цехам сборки, местам хранения, предполетной подготовки и запуска беспилотников дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 167 районах.

Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье.