Шуба, леопардовые штаны и пять убийств. Маньяк-аниматор из России признался в расправах

На Гоа 37-летний россиянин Алексей Леонов жестоко убил двух подруг. Он истязал женщин, а затем перерезал им горло. По словам очевидцев, перед одним из преступлений мужчина вел себя очень странно — предположительно, находился под действием наркотиков. В полиции Леонов признался в убийстве пяти человек.

В индийском курортном штате Гоа 37-летний 3D-аниматор из России Алексей Леонов жестоко убил как минимум двух женщин, однако жертв на его счету может быть больше. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

16 января мужчина расправился с подругой Еленой К., с которой они вместе отдыхали. По данным издания, преступник в момент убийства находился под действием наркотиков:

«Накануне вечером Алексей сильно перебрал с запрещенными веществами и явился в квартиру своей подруги — 37-летней Елены — в городе Арамболь на севере Гоа. Он увидел, как женщина пишет сообщения своему гражданскому мужу, проживающему в Крыму, и устроил ей сцену ревности».

Преступник несколько раз ударил жертву ножом, но раны оказались не смертельными. Тогда он связал ей руки, положил ее в ванную и там уже перерезал ей горло , уточняет SHOT. В это время в соседней комнате находилась подруга Елены. Ей удалось убежать и обратиться в полицию.

«Сразу после убийства Леонов спустился в кафе, а затем вернулся в квартиру, переоделся и лег рядом с телом Елены.

Полиция нашла его в квартире жертвы, одетым в леопардовые штаны и расстегнутое полупрозрачное боди.

Как пишет портал India Today, Елена пыталась сбежать от убийцы, но безуспешно. The Times of India приводит показания подруги жертвы: по ее словам, как только она услышала крики Елены, бросилась ей на помощь, однако, когда добежала до комнаты, женщина уже была мертва, а Леонов выпрыгнул с балкона первого этажа и скрылся.

Другие отдыхающие на Гоа россияне рассказали SHOT, что за несколько часов до убийства видели мужчину, привлекавшего внимание странным поведением и видом. Он был одет в шубу и брюки с леопардовым принтом (температура в Арамболе сейчас доходит до 30 °C), с накрашенными глазами и блестками на лице, подолгу смотрел в одну точку и не реагировал на вопросы окружающих. Также его засняли во время совершения странных движений руками.

Другие жертвы

В ходе расследования дела полиция узнала о похожем убийстве, совершенном 14 января.

«Маньяк действовал по такой же схеме: ворвался на съемную квартиру в Морджиме, избил, нанес множество ножевых ранений и перерезал горло россиянке Елене В. С девушкой не могла связаться ее дочь, и она попросила знакомого проверить квартиру. Именно он обнаружил погибшую лежащей около двери в ванную»,

— пишет издание.

Погибшая также оказалась хорошей знакомой Леонова. На допросе он сознался и в ее убийстве. Более того, он заявил, что всего отнял жизни пятерых женщин. Правоохранители проверяют информацию, пытаясь выяснить имена возможных жертв и местонахождение их тел.

SHOT со ссылкой на российских туристов пишет, что как минимум одна убитая является местной жительницей по имени Мридула. По данным издания, с ней Леонов тоже расправился в ее доме, однако официальных подтверждений этому пока нет, как и подробностей убийства.