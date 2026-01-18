Размер шрифта
В Беслане обломки беспилотника упали на жилой дом

Меняйло: в Беслане после падения обломков дрона на дом пострадал один человек
Telegram-канал «Mash»

Один из жителей Беслана обратился за медицинской помощью после падения обломков беспилотника на жилой дом. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

По его словам, фрагменты БПЛА рухнули на крышу пятиэтажного здания. В целях безопасности экстренные службы эвакуировали около 70 человек.

В результате происшествия повреждены кровля и оконные конструкции. Возгорания не зафиксировано. На месте продолжают работать сотрудники оперативных служб, которые оценивают последствия инцидента.

В начале недели многоквартирный жилой дом получил повреждения в результате атаки украинского беспилотника по Никитовскому району Горловки. Речь идет о здании на улице Спортивной.

До этого сообщалось, что двое мирных жителей Горловки в ДНР пострадали во время обстрела украинского беспилотника, также были повреждены два гражданских авто.

Позже беженка рассказала, что операторы беспилотников Вооруженных сил Украины запускали дроны во дворах многоквартирных домов в Красноармейске в Донецкой народной республике.

Ранее в ДНР сообщили о пострадавшем мужчине при налете дрона.

