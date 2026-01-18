Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Армия

В Ростовской области отразили атаку беспилотников

Слюсарь: в двух районах Ростовской области отразили атаку БПЛА
Илья Питалев/РИА Новости

В двух районах Ростовской области отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Минувшей ночью в Ростовской области отражена воздушная атака в двух районах — Милютинском и г. Каменск-Шахтинском», — написал глава Ростовской области.

Слюсарь уточнил, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. При этом губернатор призвал сохранять бдительность, так как беспилотная опасность в регионе сохраняется.

17 января в министерстве обороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 20:00 до 23:00 мск уничтожили 34 беспилотника ВСУ самолетного типа. По одному БПЛА нейтрализовали в Орловской области, Крыму и над акваторией Азовского моря, еще три уничтожили в небе Воронежской области, 11 — в Курской, а 17 — в Белгородской области.

Ранее в Ростовской области при воздушной атаке были ранены четыре человека.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27647719_rnd_2",
    "video_id": "record::7297f606-c534-4d00-a09d-ef24b7d78571"
}
 
Теперь вы знаете
Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+