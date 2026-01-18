В Ростовской области отразили атаку беспилотников

В двух районах Ростовской области отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Минувшей ночью в Ростовской области отражена воздушная атака в двух районах — Милютинском и г. Каменск-Шахтинском», — написал глава Ростовской области.

Слюсарь уточнил, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. При этом губернатор призвал сохранять бдительность, так как беспилотная опасность в регионе сохраняется.

17 января в министерстве обороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 20:00 до 23:00 мск уничтожили 34 беспилотника ВСУ самолетного типа. По одному БПЛА нейтрализовали в Орловской области, Крыму и над акваторией Азовского моря, еще три уничтожили в небе Воронежской области, 11 — в Курской, а 17 — в Белгородской области.

Ранее в Ростовской области при воздушной атаке были ранены четыре человека.