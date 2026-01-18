Лидер правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X призвал президента Франции Эммануэля Макрона сосредоточиться на делах своей страны.

«Франция привержена суверенитету и независимости наций». Ага. За исключением, очевидно, своей собственной. Отстаньте от нас со своей Украиной, Гренландией и ЕС. Спасем Францию!» — говорится в публикации.

16 января Филиппо заявил, что Эммануэль Макрон «действительно хочет», чтобы Франция вступила в войну с Россией, тем самым будут сорваны выборы 2027 года.

Политик прокомментировал слова президента о том, что Париж предоставляет Украине две трети разведданных, которые использует Киев в конфликте против России. Об этом французский лидер сказал, выступая перед военными на авиабазе Истр 15 января.

Также в ходе своей речи Макрон высказал мнение, что Франция должна «внушать страх» и быть сильной «в жестоком мире», чтобы оставаться свободной страной. При этом президент призвал увеличить военные расходы «на противодействие растущим глобальным угрозам».

Ранее в Госдуме дали совет Макрону после его слов о создании аналога «Орешника».