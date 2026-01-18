Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Общество

В Египте просят 13 млн рублей за перевозку россиянки, впавшей в кому

РИА: компании попросили 13 млн рублей за перевозку впавшей в кому россиянки
Алексей Витвицкий/РИА Новости

Семья россиянки, перенесшей инсульт в Египте и впавшей в кому, уже почти две недели находящейся в местной больнице, пытается организовать ее возвращение в Россию, однако стоимость услуг частных транспортных компаний превышает 10 миллионов рублей. Об этом агентству РИА Новости рассказал сын женщины Руслан Гардиханов.

51-летняя учительница начальных классов из райцентра Алексеевское в Татарстане Ольга Гардиханова впала в кому после инсульта, произошедшего сразу по прилете в египетский Шарм-эль-Шейх.

По словам ее сына Руслана Гардиханова, вечером 4 января в аэропорту женщине стало плохо: она жаловалась на сильную головную боль и одышку, после чего у неё произошла остановка сердца. Медики оперативно прибыли на место и смогли реанимировать пациентку. В больнице после компьютерной томографии врачи диагностировали инсульт с обширным кровоизлиянием.

С тех пор женщина находится в коме в реанимации международной больницы Шарм-эль-Шейха. 12 января египетские врачи провели сложную операцию продолжительностью более девяти часов — удалили часть гематомы и установили дренаж для снижения внутричерепного давления. Состояние пациентки остаётся тяжёлым, прогнозов медики пока не дают.

По словам сына, его мать круглосуточно находится под наблюдением врачей. Стоимость пребывания в реанимации составляет около 2–2,5 тысячи долларов в сутки. При этом медицинская страховка вскоре заканчивается, а в страховой компании пока не уточняют, какой лимит средств еще доступен.

Семья уже вернулась в Татарстан и пытается организовать транспортировку женщины в Россию. Родные обратились в местные и республиканские органы власти, а также к дипломатам. После обращения в Минздрав с семьей связывались представители центра медицины катастроф, занимающегося эвакуацией россиян, однако конкретных решений пока нет.

Как отметил Гардиханов, частные компании, занимающиеся медицинской транспортировкой, оценивают такую услугу в сумму до 13,5 миллиона рублей, что для семьи является неподъемной. Родные надеются на помощь властей в возвращении женщины на родину.

Ранее в Смоленской области мужчина избил пожилого соседа по общежитию до комы.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27647329_rnd_7",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+