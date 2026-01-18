В Египте просят 13 млн рублей за перевозку россиянки, впавшей в кому

Семья россиянки, перенесшей инсульт в Египте и впавшей в кому, уже почти две недели находящейся в местной больнице, пытается организовать ее возвращение в Россию, однако стоимость услуг частных транспортных компаний превышает 10 миллионов рублей. Об этом агентству РИА Новости рассказал сын женщины Руслан Гардиханов.

51-летняя учительница начальных классов из райцентра Алексеевское в Татарстане Ольга Гардиханова впала в кому после инсульта, произошедшего сразу по прилете в египетский Шарм-эль-Шейх.

По словам ее сына Руслана Гардиханова, вечером 4 января в аэропорту женщине стало плохо: она жаловалась на сильную головную боль и одышку, после чего у неё произошла остановка сердца. Медики оперативно прибыли на место и смогли реанимировать пациентку. В больнице после компьютерной томографии врачи диагностировали инсульт с обширным кровоизлиянием.

С тех пор женщина находится в коме в реанимации международной больницы Шарм-эль-Шейха. 12 января египетские врачи провели сложную операцию продолжительностью более девяти часов — удалили часть гематомы и установили дренаж для снижения внутричерепного давления. Состояние пациентки остаётся тяжёлым, прогнозов медики пока не дают.

По словам сына, его мать круглосуточно находится под наблюдением врачей. Стоимость пребывания в реанимации составляет около 2–2,5 тысячи долларов в сутки. При этом медицинская страховка вскоре заканчивается, а в страховой компании пока не уточняют, какой лимит средств еще доступен.

Семья уже вернулась в Татарстан и пытается организовать транспортировку женщины в Россию. Родные обратились в местные и республиканские органы власти, а также к дипломатам. После обращения в Минздрав с семьей связывались представители центра медицины катастроф, занимающегося эвакуацией россиян, однако конкретных решений пока нет.

Как отметил Гардиханов, частные компании, занимающиеся медицинской транспортировкой, оценивают такую услугу в сумму до 13,5 миллиона рублей, что для семьи является неподъемной. Родные надеются на помощь властей в возвращении женщины на родину.

