Россиянам рассказали, кому зимой критически важно принимать витамин D

Витамин D — один из ключевых нутриентов для поддержания иммунитета, здоровья костей и общего самочувствия, особенно в зимний период. Его особая важность связана с сокращением солнечного света в холодное время года: кожа синтезирует витамин D под воздействием ультрафиолета, и зимой этот процесс существенно ограничен. Недостаток витамина может приводить к ослаблению иммунной защиты, хронической усталости, снижению плотности костной ткани и повышенному риску простудных заболеваний, рассказал «Газете.Ru» заведующий кафедрой терапии Университета РОСБИОТЕХ Александр Коньков.

«Особенно критически витамин D нужен детям и подросткам. В период роста нехватка витамина влияет на формирование скелета, зубов и мышечной системы. У детей могут развиваться рахитоподобные симптомы, слабость и замедление физического развития», — объяснил он.

Для пожилых людей витамин D также крайне важен. С возрастом кожа теряет способность к синтезу витамина, а кости становятся более хрупкими. Недостаток D повышает риск остеопороза, переломов и падений.

«Витамин D необходим и беременным и кормящим женщинам, так как он участвует в формировании костной системы плода и поддерживает здоровье матери. Его дефицит может привести к осложнениям при беременности, снижению иммунной защиты и проблемам с развитием ребенка», — сказал эксперт.

Особое внимание следует уделять людям с хроническими заболеваниями, нарушениями обмена веществ, ожирением и проблемами с кишечником. Эти состояния могут снижать усвоение витамина D из пищи и усугублять его дефицит.

«Для большинства здоровых взрослых людей витамин D также важен зимой, но в меньшей степени. Если рацион не включает жирную рыбу, обогащенные продукты и молочные продукты, а солнечных прогулок недостаточно, стоит обсудить с врачом необходимость добавок,» — отметил он.

Эксперты рекомендуют: в зимний период включать в рацион продукты, богатые витамином D — жирную рыбу, морепродукты, яйца и обогащенные молочные продукты. При необходимости врач может назначить добавки с витамином D, соблюдая индивидуальную дозировку.

«Таким образом, зимой витамин D становится критически важным для детей, подростков, пожилых людей, беременных и людей с хроническими заболеваниями. Поддержание его оптимального уровня помогает укрепить иммунитет, сохранить здоровье костей и поддерживать общее самочувствие в холодный сезон», — резюмировал Коньков.

