Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине

Россиянам рассказали об альтернативе вкладам при снижении доходности

Аналитик Замалеева: золото и гособлигации заменят вклады при снижении доходности
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Снижение доходности вкладов объясняется политикой Банка России и налоговыми новациями. Об этом сообщила аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева агентству «Прайм».

Эксперт отметила, что надежные государственные и корпоративные облигации, которые позволяют зафиксировать доходность выше, чем сегодня предлагают по депозитам.

«Для консервативных инвесторов это наиболее близкий по риску инструмент», — пояснила она.

Другой вариант — фонды на облигационный и денежный рынок. Часть инвесторов предпочтет защитные активы, чаще всего это золото или другие драгоценные металлы.

Недавно кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что россияне со средним размером вклада могут заработать в качестве процентов около 53 тыс. рублей, разместив сбережения по текущим ставкам на полгода. По его словам, доходность по вкладам более чем в два раза превосходит уровень инфляции: сейчас на рынке есть предложения по 16% годовых, а инфляция по итогам текущего года ожидается на уровне около 7%.

Ранее экономист раскрыл секрет извлечения максимальной прибыли с банковского вклада.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27647725_rnd_4",
    "video_id": "record::eca7e195-8dc7-41f3-99eb-6e0a42876a82"
}
 
Теперь вы знаете
Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+