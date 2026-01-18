Россиянам рассказали об альтернативе вкладам при снижении доходности

Снижение доходности вкладов объясняется политикой Банка России и налоговыми новациями. Об этом сообщила аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева агентству «Прайм».

Эксперт отметила, что надежные государственные и корпоративные облигации, которые позволяют зафиксировать доходность выше, чем сегодня предлагают по депозитам.

«Для консервативных инвесторов это наиболее близкий по риску инструмент», — пояснила она.

Другой вариант — фонды на облигационный и денежный рынок. Часть инвесторов предпочтет защитные активы, чаще всего это золото или другие драгоценные металлы.

Недавно кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что россияне со средним размером вклада могут заработать в качестве процентов около 53 тыс. рублей, разместив сбережения по текущим ставкам на полгода. По его словам, доходность по вкладам более чем в два раза превосходит уровень инфляции: сейчас на рынке есть предложения по 16% годовых, а инфляция по итогам текущего года ожидается на уровне около 7%.

