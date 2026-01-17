Курорт мечты СССР: как советские граждане отдыхали в Крыму

Крым стал стремительно развиваться как курортный регион благодаря Владимиру Ленину. В 1920-м он издал указ, по которому полуостров объявили всесоюзной здравницей: бывшие особняки и дворцы национализировали и приспособили для отдыха трудящихся.

Число здравниц на полуострове к 1941 году превысило 250. Однако временем расцвета Крыма как курорта считаются 1980-е, когда на полуострове работали 620 оздоровительных учреждений. Развитая инфраструктура, десятки пешеходных и сотни экскурсионных маршрутов привлекали более 8 млн отдыхающих в год. Полуостров стал центром климатотерапии и грязелечения. Путевка в крымский санаторий считалась большой удачей и часто доставалась по очереди или за трудовые заслуги.

Крым полюбили первые лица Советского союза — там проводили время Иосиф Сталин, Никита Хрущев, Леонид Брежнев и Михаил Горбачев. Также на полуостров приезжали первый космонавт Юрий Гагарин с семьей, врач-космонавт Борис Егоров, физик Игорь Курчатов, композитор Александра Пахмутова, писатели Александр Грин и Николай Островский и другие.

