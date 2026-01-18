У НАТО разработан сценарий блокады Калининграда на случай прямого столкновения с Россией. Об этом заявил бывший замглавы МИД Литвы Дариус Юргелявичус на украинском YouTube-канале «ДумаЙ».

«Один из реальных сценариев конфронтации между НАТО и Россией – это именно блокада Кенигсбергской (Калининградской) области», — сказал он.

При этом дипломат отказался называть город Калининградом, заявив, что он якобы не имеет никакого отношения к России.

До этого бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в случае нападения НАТО на Калининградскую область последует мгновенный и крайне жесткий ответ со стороны России.

В декабре бывший командующий Европейским корпусом генерал Ярослав Громадзинский заявил, что Польша и другие страны НАТО могли бы в случае необходимости нанести удар по Калининградской области из-за угрозы со стороны России. В России же неоднократно заявляли, что не собираются воевать с ЕС и НАТО.

Ранее в НАТО призвали готовиться «уничтожать объекты» в Калининграде.