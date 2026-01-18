Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Политика

В Литве заявили о готовности к блокаде Калининграда

Дипломат Юргелявичус: у НАТО разработан план блокады Калининграда
Shutterstock/FOTODOM

У НАТО разработан сценарий блокады Калининграда на случай прямого столкновения с Россией. Об этом заявил бывший замглавы МИД Литвы Дариус Юргелявичус на украинском YouTube-канале «ДумаЙ».

«Один из реальных сценариев конфронтации между НАТО и Россией – это именно блокада Кенигсбергской (Калининградской) области», — сказал он.

При этом дипломат отказался называть город Калининградом, заявив, что он якобы не имеет никакого отношения к России.

До этого бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в случае нападения НАТО на Калининградскую область последует мгновенный и крайне жесткий ответ со стороны России.

В декабре бывший командующий Европейским корпусом генерал Ярослав Громадзинский заявил, что Польша и другие страны НАТО могли бы в случае необходимости нанести удар по Калининградской области из-за угрозы со стороны России. В России же неоднократно заявляли, что не собираются воевать с ЕС и НАТО.

Ранее в НАТО призвали готовиться «уничтожать объекты» в Калининграде.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27647707_rnd_7",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+