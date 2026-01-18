В ЕС призвали решать проблемы вокруг Гренландии «внутри НАТО»

Глава евродипломатии Кая Каллас на своей странице в социальной сети X призвала решать проблемы вокруг Гренландии «внутри НАТО».

«Если безопасность Гренландии под угрозой, мы можем решить этот вопрос внутри НАТО. Тарифы рискуют сделать Европу и Соединенные Штаты беднее и подрывают наше общее процветание», — написала она.

По словам Каллас, спорные вопросы вокруг острова не должны отвлекать Запад от основной задачи — положить конец конфликту на Украине.

17 января президент США Дональд Трамп сообщил о введении с 1 февраля пошлин в 10% в отношении некоторых европейских стран в связи с ситуацией вокруг Гренландии. Американский политик уточнил, что эта мера коснется Дании, Великобритании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции, ФРГ и Швеции.

По словам главы Белого дома, с 1 июня 2026 года пошлины для этих государств вырастут до 25% и будут действовать, «пока не будет достигнуто соглашение о полной покупке Вашингтоном Гренландии». Лидер США выразил возмущение по поводу того, что эти страны начали перебрасывать свои силы на остров «непонятно зачем».

Ранее премьер Британии назвал «совершенно ошибочными» пошлины Трампа из-за Гренландии.