В Госдуме назвали дату изменения правил авиаперелетов

РИА Новости: в России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов
Российские авиаперевозчики с 1 марта будут обязаны заранее информировать пассажиров об условиях перелета, правилах изменения билетов, отказа от перевозки и возврата средств, в том числе в случаях болезни или других вынужденных обстоятельств. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил депутат Госдумы Александр Якубовский.

«С 1 марта вступают в силу изменения в правила воздушных перевозок, утвержденные приказом Минтранса России №341. Впервые в правилах детально закрепляется обязанность перевозчика заранее информировать пассажира об условиях перелета, порядке изменения билета, отказа от перевозки и возврата денежных средств, в том числе в случае болезни или иных вынужденных обстоятельств», — сказал Якубовский.

По его словам, отдельный блок изменений затрагивает семьи с детьми: авиакомпании будут обязаны бесплатно предоставлять детям до 12 лет и сопровождающим их пассажирам соседние места на борту, при этом порядок их предоставления будет четко регламентирован. Он отметил, что устраняется правовая неопределенность в вопросе вынужденного отказа от перелета. Вводится конкретный критерий задержки рейса — более 30 минут от времени, указанного в билете, при котором пассажир имеет право на возврат денежных средств. При этом подробно регламентируются обязанности перевозчика по обеспечению пассажиров водой, питанием и размещением в случае задержки рейсов.

