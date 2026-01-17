«Мразь, вас надо давить». Уроженка Бурятии заявила, что ее унизили и избили полицейские

В Подольске полицейские 17 часов продержали в отделении уроженку Бурятии из-за отсутствия при себе паспорта. Женщину сообщила, что ее избили, порвали шубу и сломали телефон. Кроме того, как она заявила, ее унижали из-за национальности. Представители местного управления МВД это отрицают. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

После обвинений в адрес полицейских подмосковного Подольска в избиении уроженки Бурятии и издевательствах над ней пройдет проверка. Об этом в Telegram-канале сообщил глава республики Алексей Цыденов.

«Информация по ситуации с Марией Цыденовой поступила ко мне 14 января. В этот же день я связался с руководством Министерства внутренних дел, непосредственно с заместителем министра. Мы обсудили произошедшее, МВД было дано поручение по вертикали о разборе ситуации», — написал руководитель Бурятии.

Все произошедшее было записано камерами в отделении и нагрудными регистраторами полицейских , видео уже были получены, добавил Цыденов. Исходя из этого он заверил, что проверка будет полной и объективной. Разбирательство контролирует начальник УВД по Подольску.

Глава Бурятии также попросил жителей региона относиться к ситуации сдержанно.

«Ударили в спину»

Днем ранее Цыденова рассказала телеканалу «Ариг Ус» о пережитом. Она сообщила, что в ночь на 8 января в Подольске вместе с дочерью и ее подругами возвращалась домой от друзей. Около подъезда ее остановили полицейские и попросили показать паспорт. Однако при себе документа у женщины не оказалось, а на просьбу подняться в квартиру она получила отказ.

После того, как Цыденова попросила полицейских показать их документы, ее доставили в отделение, расположенное в трех минутах от дома. Дожидаться, пока дочь женщины принесет ее паспорт, правоохранители не стали.

«Сразу же скрутили, заломали мне руки, ударили мне в спину, ударили по голове. Я им говорила: мне больно, что вы делаете?» — вспоминает пострадавшая в видеообращении, опубликованном членом общественного совета МВД Башкирии Ринчином Дашицыреновым.

На это, по ее словам, полицейские ответили «мразь бурятская, вас надо давить» . Затем они принялись силой стаскивать с женщины шубу, которую затем кинули на пол и вытерли о нее ноги. В результате одежду порвали, а находившийся в кармане телефон — разбили.

Самой же задержанной сказали: «Сиди, обезьяна бурятская, и думай». На вопрос о том, почему они ненавидят бурятов, те ответили, что представителей этой национальности якобы надо «отправлять на передовую» в зоне СВО для их уничтожения, пригрозив направить туда и ее.

«Я сейчас ни спать не могу, ни кушать, ничего не могу, меня трясет», — сказала Цыденова в слезах.

Женщину продержали в отделении 17 часов. Оттуда ее без верхней одежды вывозили в наркологическую клинику, но, когда она согласилась на прохождение освидетельствования, проводить анализы не стали.

« Я психологически была просто убита. Я так устала, очень сильно устала. Я хотела пить, я хотела кушать», — добавляет пострадавшая.

На следующий день она связалась с адвокатом и написала заявления в прокуратуру и в Следственный комитет. Врачи зафиксировали у нее кровоподтек правого плеча и ушибы мягких тканей головы и грудной клетки.

Реакции сторон

Представители УМВД России по Подольску в разговоре с порталом Regions заявили, что полицейские не избивали Цыденову:

«Физическая сила и специальные средства в отношении женщины сотрудниками полиции не применялись».

По их словам, женщину доставили в отдел из-за нахождения в общественном месте в пьяном виде и отсутствия документов. Против нее составили два административных протокола — о ненадлежащем исполнении родителями обязанностей по воспитанию детей и о появлении в общественном месте в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность.

В представительстве Бурятии в Москве назвали поведение полицейских недопустимым и вызывающим. Они направили запросы и правоохранительные органы с целью получения информации о расследовании дела, а также обратились в Главное управление по противодействию экстремизму МВД России с требованием провести служебную проверку.

Член Совфеда от Забайкальского края Баир Жамсуев в разговоре с порталом «Чита.Ру» заявил, что этот возмутительный случай выходит за рамки человеческого понимания:

«Даже дело не в национальности. Вот так относиться к женщине, так оскорблять — я думаю, нет этому оправданий».

Он назвал произошедшее ударом в спину всем народам России, а сказанные подольскими полицейскими слова в адрес участников СВО — предательством.