В Приангарье ликвидировали пожар в торговом центре

МЧС: пожар в торговом центре в Ангарске ликвидирован

В Ангарске Иркутской области пожарно-спасательные подразделения ликвидировали пожар в торговом центре «Автомир» на улице Чайковского. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

«В 05:49 ликвидация открытого горения в городе Ангарске», — говорится в публикации ведомства.

По последним данным, для борьбы с возгоранием привлекались 56 человек личного состава и 14 единиц техники.

До этого в МЧС рассказали, что пожар локализован на площади три тысячи квадратных метров. Огнеборцы спасли из горящего ТЦ пять человек.

Как уточнила пресс-служба ведомства, тушение осложнялось высокой пожарной нагрузкой . В торговом центре находились в том числе моторные масла, шины и лакокрасочная продукция.

17 января на севере Ульяновска из-за возгорания на трансформаторной подстанции временно отключили электроснабжение в 109 частных домах. В мэрии уточнили, что отключение затронуло частный сектор по улицам Крупской, Некрасова, Омской, Кооперативной и Карла Маркса, переулкам Свияжскому, 1-ому и 3-ему Омским.

Ранее Трамп спас из пожара двух российских пенсионеров.