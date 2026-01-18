Опубликованы кадры разговора Макрона и Трампа о Зеленском

Во Франции показали разговор Трампа с Макроном о прекращении огня

Опубликованы кадры разговора президента Франции Эммануэля Макрона с президентом США Дональдом Трампом. Кадры выложит FranceTV в соцсети X.

В кадре Макрон после переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и президентом Украины Владимиром Зеленским, созванивается с Трампом.

«Он согласился с тем, что вы предложили... с 30-дневным перемирием. Он готов объявить об этом», — заявил Макрон.

Трамп остался доволен этой новостью и добавил, что за это можно получить Нобелевскую премию мира.

15 января Трамп заявил, что переговоры по заключению потенциального мирного соглашения между Россией и Украиной замедлились из-за позиции Киева, а не Москвы. В Кремле поддержали такую оценку ситуации из Вашингтона и выразили готовность к любому диалогу. Будут ли Соединенные Штаты оказывать давление на Украину для урегулирования конфликта — в материале «Газеты.Ru».

