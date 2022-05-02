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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 68-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 68-й день

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Военнослужащий на одной из улиц города Рубежное, 1 мая 2022 года

Военнослужащий на одной из улиц города Рубежное, 1 мая 2022 года

Станислав Красильников/ТАСС
Ночью в Белгороде прогремели два взрыва, разрушений и пострадавших нет. Лавров заявил, что РФ не будет «подгонять» военную операцию под годовщину Дня Победы. Журналист немецкого телеканала ZDF сообщает, что три страны Евросоюза отозвали свое вето на нефтяное эмбарго против России. Продолжаются бои за Попасную. Годовщина трагедии в одесском Доме Профсоюзов. «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.
Трансляция
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Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
8:25

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал Германию одной из самых нерешительных стран Евросоюза.

Он призвал правительство ФРГ к более решительным действиям в вопросах помощи Киеву и антироссийских санкций.

8:10

Журналист немецкого телеканала ZDF сообщил в Twitter, что три страны Евросоюза отозвали свое вето на нефтяное эмбарго против России. Это Австрия, Словакия и Венгрия.

8:04

Накануне вечером глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не будет «подгонять» спецоперацию под годовщину Победы в ВОВ.

8:03

Этой ночью в Белгороде прогремели два взрыва. Данных о разрушениях и пострадавших нет, заявили региональные власти.

8:01

По данным Народной милиции ЛНР, продолжаются упорные бои за город Попасная.

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Бойцы полка полиции специального назначения (ППСН) имени Ахмата Кадырова в населенном пункте Попасная в ЛНР

Бойцы полка полиции специального назначения (ППСН) имени Ахмата Кадырова в населенном пункте Попасная в ЛНР

Виктор Антонюк/РИА «Новости»
8:00

Доброе утро, дорогие читатели. «Газета.Ru» начинает хронику 68-го дня военной операции РФ на Украине.

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