Военная операция РФ на Украине. День 68-й

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал Германию одной из самых нерешительных стран Евросоюза.
Он призвал правительство ФРГ к более решительным действиям в вопросах помощи Киеву и антироссийских санкций.
Журналист немецкого телеканала ZDF сообщил в Twitter, что три страны Евросоюза отозвали свое вето на нефтяное эмбарго против России. Это Австрия, Словакия и Венгрия.
Накануне вечером глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не будет «подгонять» спецоперацию под годовщину Победы в ВОВ.
Этой ночью в Белгороде прогремели два взрыва. Данных о разрушениях и пострадавших нет, заявили региональные власти.
По данным Народной милиции ЛНР, продолжаются упорные бои за город Попасная.
Бойцы полка полиции специального назначения (ППСН) имени Ахмата Кадырова в населенном пункте Попасная в ЛНРВиктор Антонюк/РИА «Новости»