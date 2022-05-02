Военная операция РФ на Украине. День 68-й

Ночью в Белгороде прогремели два взрыва, разрушений и пострадавших нет. Лавров заявил, что РФ не будет «подгонять» военную операцию под годовщину Дня Победы. Журналист немецкого телеканала ZDF сообщает, что три страны Евросоюза отозвали свое вето на нефтяное эмбарго против России. Продолжаются бои за Попасную. Годовщина трагедии в одесском Доме Профсоюзов. «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.