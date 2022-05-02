«Никто даже не сомневается в победе России»: что думают сербы о событиях на Украине

Сербия стала едва ли не единственной страной в Европе, население которой проводило многотысячные митинги в поддержку действий России на Украине. При этом официальный Белград ведет себя противоречивым образом — говоря о теплых отношениях двух стран, он осудил проведение военной операции в ООН и проголосовал за исключение России из Совета по правам человека. «Газета.Ru» собрала мнения сербов о происходящем.

О конфликте России и Украины

Радомир, водитель грузовика: «Главные виновники конфликта — американцы, британцы и немцы, желающие быть «мировыми полицейскими». Киевская власть тоже виновата, потому что не заботится о своем народе, ведь есть же выражение: «Борьба с Россией до последнего украинца».

Кроме того, Ватикан играет большую роль в «отделении» украинцев от России, потому что, как я понимаю, существует огромная разница между жителями Западной, Центральной и Восточной Украины. Запад всегда имел и имеет большое влияние на украинцев.

Мы, сербы, надеемся, что это закончится как можно скорее. И никто даже не сомневается в победе России, вспомните митинги в поддержку России в Белграде. Люди вышли сами: у этих акций не было организатора, о них не писали в СМИ, иначе они были бы еще больше».

Никола, студент Белградского университета: «В XX веке английский географ Хэлфорд Маккиндер поделил мир на две части: Великобритания и военно-морской блок с одной стороны и евразийский сухопутный блок во главе с Россией — с другой. Он считал, что Западную Европу следует втянуть в евроатлантическую интеграцию и таким образом держать ее под контролем, а между ней и Россией нужно создать буферную зону, что и произошло (Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Словакия, Румыния).

Цель Британии и Запада — не допустить кооперации российских ресурсов и немецких технологий.

При этом очевидно, что Россия осуществляет агрессию и нарушает международное право и что вторжение — плохой ход. Мне интересно, как российское правительство позволило Западу перехитрить его, зная, что НАТО годами расширялось и приближалось к границам России? Вам не кажется, что следовало разработать в ответ стратегию получше?

С другой стороны, у нас есть украинская власть, которая действует в интересах США и ЕС. Она долгое время опиралась на обещания Запада и в итоге спровоцировала Россию. Теперь Украина одна в войне с Россией. Запад же ведет изощренную гибридную войну на территории Украины. Но она в ближайшее время не станет членом ЕС, как и сложно ей будет стать членом НАТО.

Я не хочу поддерживать правящие режимы России и Украины, я считаю, что оба они — авторитарные и коррумпированные. Тем более, я не могу приветствовать западную гибридную войну и их пропаганду.

Мы, сербы, а также другие народы бывшей Югославии и Албании, знаем, каково это, когда США «устанавливают демократию и мир» (интервенция НАТО в Боснии и Герцеговине 1995 года и Югославии 1999-го). Искренняя поддержка, мир и любовь нашим дружественным народам».

Деян Мирович, профессор Университета в Косовской Митровице: «Виноваты Евросоюз, Вашингтон и Киев, которые не хотели соблюдать и исполнять Резолюцию СБ ООН 2015 года, Минские соглашения. Толчком к военной операции стало заявление Зеленского 19 января 2022 года о возможном создании ядерного оружия. И, конечно, бомбардировки Донбасса, которые начались еще в 2014 году».

Зоран Чворович, профессор Крагуевацкого университета: «Главный виновник конфликта на Украине — «политический Запад». На протяжении всей истории менялись политические субъекты, которые были лидерами коллективного Запада и, следовательно, формировали его политическую идеологию и практические цели.

Но независимо от того, возглавляет ли Запад папство, протестантская Британская империя или глобалистская плутократия, общее у него — стремление к политической гегемонии, экономической эксплуатации и культурному господству над народами и государствами, не принадлежащими к германо-романскому миру.

Война на Украине спровоцирована именно этими особенностями западной цивилизации. Запад никогда не видел в России равноправного партнера. Сегодняшнему Западу, который отошел от своего христианского и гуманистического наследия, не нужна русская культура и духовность. Ему нужны российские материальные ресурсы.

И Россия сегодня на Украине борется за право на политическую, экономическую и, прежде всего, цивилизационную независимость, а также за единство великоруса, белоруса и малоруса.

Югославские и советские коммунисты в национальном вопросе просто взяли себе методы работы Австро-Венгрии, поскольку разрушение российской и сербской наций было впервые придумано в Вене.

Эта война имеет решающее значение не только для России, но и для политического Запада. Победа России неизбежно приведет к возвышению суверенных государств, а утверждение суверенитета — не что иное, как смерть глобализма.

Конечно, среди сербов есть меньшинство, кто на стороне Украины, «которая страдает от российской агрессии». Такие сербы полностью приняли западное мировоззрение, они утратили важные элементы сербской национальной идентичности. Ведь помимо святосавского и косовского заветов, один из важных топосов сербской национальной идентичности — русофилия».

О причинах любви к России и нелюбви к Западу

Хадриан, работает в сфере сельского хозяйства: «Еще до коммунизма русские всегда были рядом с нами. И мы не можем дождаться, когда Запад рухнет, как карточный домик. Они нас бомбили и убивали мирных жителей. С какой стати мы должны их поддерживать или любить? Среди моих знакомых нет никого, кто бы поддерживал Украину».

Радомир: «Голос бывшего представителя России в ООН Виталия Чуркина спас нас, когда он заблокировал проект резолюции СБ ООН, признающей произошедшие события в Сребренице геноцидом (РФ наложила вето на него в 2015 году. — «Газета.Ru»).

Мы не забываем, что Россия была с нами рядом в самые трудные времена и никогда не делала ничего плохого, поэтому и мы обязаны вас поддерживать. Только один мой друг в этом конфликте за Украину, и то потому, что его жена украинка.

Но у Сербии экономика зависит по большей части от ЕС. Есть и предатели, которые за деньги и мать продадут. Тем не менее, на протяжении всей нашей истории мы всегда были на правильной стороне, всегда рядом с Россией. Так и должно остаться. Уверен, что Россия знает, что делает».

Милорад, профессиональный спортсмен: «Я бы даже сказал, что у президента России сейчас большая поддержка в Сербии, чем у сербского лидера. Уже 30 лет слышу одну и ту же поговорку: «Нас с русскими — 300 миллионов. Думаю, что эта любовь к России сложилась уже очень и очень давно».

Никола: «Мы, сербы, как народ с великой историей и традициями, дружественный как Украине, так и России, знаем, что такое большие и мощные санкции и как выглядит военная агрессия. Мы также знаем, что такое западная пропагандистская машина, многократно нагнетавшая антисербскую истерию на протяжении всей истории.

Именно поэтому мы должны придерживаться нейтралитета: посылать нашу любовь, поддержку и помощь как украинскому народу, который страдает от боли, несет потери и бежит от агрессии России, так и русскому народу, страдающему от антироссийской истерии и экономических санкций. Как простые россияне, так и художники, ученые, бизнесмены, спортсмены подвергаются санкциям за действия правительства. И все это — из-за геополитической игры великих держав.

Деян Мирович: «Сербы считают, что Россия — настоящий друг Сербии, а не НАТО и ЕС, которые нас бомбили в 1999 году и которые с 2008 года признают так называемое Косово. У нас общие корни, религия и история. У нас было два митинга за Россию и Донбасс, на которые пришли более 20 тыс. человек.

Была в Сербии и одна акция за Украину, и туда пришли только 100 человек. Это и есть показатель, того, что сербы думают. Сербы считают, что у России, Белоруссии и на Украине на самом деле один народ и культура. Но Запад устроил там «майдан» и беспредел, как это было у нас в 2000 году (Бульдозерная революция в Югославии, которая завершилась низложением Слободана Милошевича. — Газета.Ru). Что же касается тех, кто считает, что Бандера — герой, то сербы понимают, что это новый фашизм, как и в Хорватии».

Зоран Чворович: «Близость сербов и русских основана на фундаменте, который старше нашего негативного исторического опыта с коллективным Западом. Наши тесные связи восходят к Средневековью, когда в рамках общей византийской цивилизации мы сформировали независимые государства и автокефальные церкви, а также особую православно-славянскую культурную самобытность. И, например, сербский царь Душан был образцом для подражания для Ивана Грозного.

Сербское государство было восстановлено в начале XIX века благодаря решительной поддержке царской России. Сербские патриоты знают, насколько важна роль России в защите территориальной целостности Сербии в Косове и Метохии. Сербские патриоты знают, насколько важна поддержка России в сохранении Республики Сербской.

Во всем этом нужно искать причины, по которым большая часть сербского народа в Сербии, Республике Сербской и Черногории поддерживает военную операцию России на Украине».

О голосовании Сербии в ООН против России

Хадриан: «Они об этом договорились заранее. Все было оговорено как с Путиным, так и с Западом».

Радомир: «Нам очень стыдно за позорное голосование Сербии в ООН. Александар Вучич — популист, для него только популярность имеет значение, и ничего другого: перед выборами говорил одно, после — другое.

Если была возможность получить нефть другим способом, то не надо было голосовать против России (президент страны Вучич объяснял, что таким образом страна могла избежать санкций. — «Газета.Ru»). Я разговаривал с другими людьми из Сербии, и все на стороне России, — и за то, чтобы мы не унижались перед Западом. Они там живут только грабежами.

Милорад: «Нам просто поставили ультиматум. Маленькие и бедные страны, как Сербия, на самом деле очень сильно зависят от больших стран Европы».

Деян Мирович:

«То, что сделал Вучич в ООН — позор для Сербии. Думаю, что причина — шантаж Запада. На Вучича есть компромат по коррупции, и это Запад знает, прежде всего, ЦРУ, MI6 и БМД. Что касается якобы обхода таким образом нефтяных санкций, то это пропаганда Вучича».

Зоран Чворович: «Голосование против России на Генеральной Ассамблее ООН делегацией Сербии для меня совершенно неприемлемо. Это не что иное, как удар ножом в спину стратегическому партнеру, который защищает ключевые жизненно важные интересы сербского народа.

Обоснование, которое дал Александар Вучич, не соответствует истине. ЕС еще не принял окончательное решение о санкциях в энергетическом секторе, и даже если это будет сделано, то остается Хорватия, по территории которой проходит нефтепровод. Уж она наверняка не будет освобождена от режима санкций. И Вучич уже говорит, что рассматривается возможность продажи российским «Газпромом» контрольного пакета акций в «Нефтяной индустрии Сербии». Запад знает, что без российского господства в энергетическом секторе Сербии не будет и серьезного политического влияния России на Сербию».

Об отношении к курсу на вступление Сербии в ЕС

Радомир: «В таком случае мы бы потеряли все и получили место в последних рядах. Сербии не место в Евросоюзе. Мы не хотим туда, и ЕС не хочет нас там видеть. «Любовь с Западом» — история для маленьких детей.

Свободно напишите, что все в Сербии поддерживают все, что делает Россия. У нас митинги в поддержку России проходят, а по телевизору показывают политические программы, в которых рассказывают, как все есть на деле. Мы не любим ни НАТО, ни США. Здесь, наоборот, все шутят про Джо Байдена. Будущее — за Россией!»

Никола: «Сербия — страна, которая имеет наибольшее количество крупнейших торговых соглашений со странами ЕС, большая часть донорских средств поступает от него же. Сербия — часть Европы и давно заслужила быть частью ЕС. Я поддерживаю вступление Сербии в него, но только тогда, когда Евросоюз сам ясно и решительно покажет, что он тоже этого хочет.

Внешняя политика Сербии должна быть согласована с ЕС тоже только тогда, когда она вступит в него. Ведь если мы гармонизируем ее прямо сейчас, мы не получим от этого никаких выгод, а только ущерб в отношениях с Россией. Сербия в настоящее время пытается найти баланс, пытаясь поддерживать дружественные, традиционные отношения с Россией и при этом отвечать интересам ЕС».

Деян Мирович: «Опрос, опубликованный 21 апреля в Сербии, показывает, что большинство против вступления в ЕС (44% против этого, 34% за — «Газета.Ru»). Если, не дай Бог, Вучич выпустит указ о санкциях против России, то будет настоящий бунт в Сербии. Он это знает, и поэтому пока не принимает подобных решений».

Зоран Чворович: «Последний опрос общественного мнения показывает, что поддержка граждан Сербии евроинтеграции находится на историческом минимуме. На это, безусловно, повлияли события на Украине и отношение ЕС к России, которое показало, что Евросоюз — всего лишь гражданский филиал пакта НАТО.

Однако политическая и бизнес-элита Сербии, а также СМИ в основном выступают за вступление Сербии в ЕС. Проевропейские сербы хотят отказаться от бремени, препятствующего вступлению Сербии в ЕС, — речь про Косово и тесные связи Сербии с Россией. Они — «граждане западного мира», их национальное сознание аморфно и потому подвержено манипуляциям со стороны западных СМИ.

Запад после «оранжевой революции» 2000 года установил механизм контроля, который не позволяет большинству патриотического и русофильского электората в Сербии реально влиять на власть и остановить процесс присоединения к ЕС. Ведь процесс евроинтеграции направлен на то, чтобы навсегда отдалить Сербию от России в политическом, экономическом, военном и цивилизационном плане».