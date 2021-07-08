«Переделать Европу под себя»: как венгерский закон об ЛГБТ разваливает ЕС

В Венгрии 8 июля вступил в силу так называемый закон о гей-пропаганде, который запрещает распространять среди несовершеннолетних материалы, поощряющие изменение пола или гомосексуальность. Теперь в стране запрещены соответствующие просветительские программы и реклама крупных компаний, в которой выражается солидарность с гомосексуалами и трансперсонами. Литература по этой теме тоже оказалась под запретом в стране. Кроме того, в нем определили список организаций, которые могут проводить уроки полового просвещения.

Такое нововведение напоминает существующий в России с 2013 года закон о запрете «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних» КоАП РФ, но в венгерской версии он дополнен запретом на пропаганду транссексуальности.

В Венгрии это нововведение привело к волне противоречий. В середине июня в Будапеште прошли протестные акции из-за этого закона. Около 5 тысяч человек с радужными флагами 14 июня собрались перед зданием парламента. С критикой закона выступили пять неправительственных организаций, включая Amnesty International.

Реклама

Будапешт объясняет необходимость этого закона защитой несовершеннолетних от влияния информации об ЛГБТ. В правительстве опасаются, что в определенном возрасте дети могут неправильно воспринимать некоторую информацию, которая «может запутать их развивающиеся моральные ценности или их образ себя или мира».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан при этом отверг выдвигаемые против него обвинения в притеснении ЛГБТК-сообщества.

«Закон уже объявлен и опубликован. Сначала лучше прочитать, а потом реагировать. Это закон про права родителей и детей. Право решать, как давать детям сексуальное воспитание, является прерогативой родителей», — объяснил венгерский премьер.

ЛГБТ раскалывает Евросоюз

Новый венгерский закон предсказуемо вызвал негодование и в Евросоюзе, существенная часть которого продолжает борьбу за права ЛГБТ-сообщества.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 7 июля назвала закон «отвратительным» и потребовала его отмены.

ЕК жалуется на позицию Венгрии не впервые. В конце июня она направила властям страны письмо, в котором выразила «юридическую озабоченность» по поводу закона. 14 стран ЕС — Бельгия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Испания, Швеция, а позже и Италия — выступили с заявлением, в котором осудили венгерский закон, назвав его «вопиющей формой дискриминации и стигматизации в отношении ЛГБТ из-за их сексуальной ориентации, гендерной идентичности и самовыражения».

Разрыв ценностей в Евросоюзе наблюдается уже достаточно давно, а граница этого разлома проходит между Западной и Восточной Европой, обратила внимание в комментарии «Газете.Ru» замруководителя Центра гуманистических исследований РИСИ, доктор исторических наук Оксана Петровская. Такую ситуацию она объяснила большей религиозностью Востока.

«Важными для себя традиционные ценности считают больше половины болгар, румын, поляков, литовцев и хорватов, если говорить о социологических исследованиях. Эти тенденции противоречат законодательству ЕС, его хартии об основных правилах, которая включает статью об уважении культурного и религиозного разнообразия. ЛГБТ — это один из примеров нарастающего раскола», — констатировала она.

Историк не исключила, что ценностный раскол в итоге может привести к тому, что эти страны покинут ЕС. Но сами они, по словам специалиста, никогда не уйдут, потому что получают от членства в ЕС много выгоды.

«Но возможен их вывод. В конце концов чаша терпения ЕС будет переполнена. Но это довольно сложно, потому что механизма вывода страны из объединения не существует. Я думаю, что и Восток, и Запад будут искать возможные компромиссы, в том числе в плане ценностей», — сказала Петровская.

Эксперты обратили внимание на самосознание жителей Восточной Европы. По словам старшего научного сотрудника ИМЭМО РАН Дмитрия Офицерова-Бельского, они считают себя настоящими европейцами, носителями тех ценностей, которые формировались на протяжении более тысячи лет.

При этом те ценности, которые пропагандирует Западная Европа, в их представлении, не имеют ничего общего с европейской культурной традицией, сказал эксперт «Газете.Ru».

«Они не хотят выходить из Европы, они хотят переделать Европу под себя, а западная Европа не хочет подстраиваться под эту новую Европу», — добавила Оксана Петровская.

Вопрос денег

По словам фон дер Ляйен, если Венгрия не отменит новый закон, Еврокомиссия воспользуется своими полномочиями для защиты принципов и основополагающих договоренностей. Причем их использование, как она отметила, не зависит от того, какое государство нарушает европейское законодательство. Какие именно меры могут принять против Будапешта, глава ЕК не уточнила.

Днем ранее издание Politico со ссылкой на свои источники сообщало, что Еврокомиссия приостановила рассмотрение заявки на получение Венгрией грантов на сумму €7,2 млрд, которые планировалось потратить на восстановление экономики страны после пандемии.

По мнению экспертов, давить на Венгрию с ее неугодными законами Евросоюз может именно финансовыми инструментами — выделением бюджетных средств.

Как отметила Оксана Петровская, иногда союзу это удается и страны Восточной Европы, которые придерживаются схожей с Венгрией политики, идут на уступки, хотя и с большим трудом. По ее мнению, в итоге это все равно «выползет наружу».

Евросоюз на сегодняшний день находится не в лучшем положении, которое не позволяет проводить жесткую политику в отношении своих членов без самой крайней на то необходимости, обратил внимание Дмитрий Офицеров-Бельский. По его словам, страны Восточной Европы, которые достаточно сплочены в таких спорных вопросах, как ЛГБТ, — Польша, Венгрия, Румыния, Словакия — очень хорошо ощущают эту ситуацию и понимают, что могут делать практически все что угодно в плане внутренней политики. При этом эксперт уверен, что ЕС задействует финансовый механизм давления.

«Европейцы, безусловно, пойдут по пути лишения венгров европейских денег. Хотя это тоже неправильно, это нарушает некоторые негласные договоренности. Коронакризис показал, что Евросоюз становится очень слабой и невнятно действующей организацией, когда дело доходит до серьезного ущемления национальных интересов отдельных членов», — подчеркнул он.