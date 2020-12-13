«ЕС пытается нас ломать»

Венгрия и Польша смогли договориться с председательствующей в ЕС ФРГ и утвердили бюджет на 2021-2027 годы на €1,07 трлн и создание Фонда восстановления на €750 млрд, заявил польский вице-премьер Ярослав Говин.

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€500 млрд из фонда в виде грантов распределят между странами, которые в большей степени пострадали от пандемии, еще €250 млрд выделят в виде льготных кредитов.

Споры вокруг бюджета и фонда вызвала позиция Венгрии и Польши.

Они протестовали из-за решения создать со следующего года механизм контроля соблюдения принципа верховенства права в странах сообщества, чтобы бюджетные ассигнования из Брюсселя были распределены с учетом результатов этого мониторинга.

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский считает, что верховенство права в данном вопросе — только повод к дискуссии. По его словам, ключевая причина споров ЕС и Польши — различное видение будущего содружества.

«Сейчас восточноевропейские страны остаются на уровне тех, кто одобряет любые решения, которые принимает Брюссель. Такая модель не годится, поэтому предлагается модель, согласно которой евроинтеграция будет развиваться как некая проектная деятельность, то есть страны будут вольны выбирать, в каких проектах им участвовать. Это могло бы оградить восточноевропейские страны от диктата более сильных западноевропейских соседей», — отметил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Он отметил, что в Польше по сей день вспоминают времена зависимости от СССР и стране не хотелось бы оказаться в аналогичной ситуации в Евросоюзе. По его словам, Варшава не намерена следовать рекомендациям Брюсселя или Венецианской комиссии, которая занимается вопросами демократии. Как утверждает специалист, польская сторона не пойдет на компромисс, потому что связывает сложившуюся ситуацию со своим суверенитетом.

В свою очередь, руководитель Центра исследований стран Восточной Европы МГИМО Даниил Чугунов объяснил «Газете.Ru», что блокирование, а затем одобрение бюджета со стороны отдельного государства показало, что

Европейскому союзу придется считаться с национальными мнениями, в частности тех стран, от которых зависит реализация крупных энергетических проектов.

«Поляки не в первый раз выкручивают руки европейских чиновников, в этот раз получив от ЕС денежные средства на развитие зеленой энергетики. Очевидно, Польша сама бы никогда не выделила собственные денежные средства на новые климатические проекты и инициативы, которые обречены на провал либо дадут плоды в далеком будущем», — подчеркнул эксперт.

Речь идет о договоренности, согласно которой Польша получит из бюджета ЕС средства, которые компенсируют затраты на процесс энергетической «зеленой» трансформации республики. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий не уточнил сумму такой поддержки, но отметил, что «уже сегодня это средства свыше 220, даже около 230 млрд злотых» (более $62 млрд).

Как обратил внимание Даниил Чугунов, Венгрия и Польша не впервые показывают значимость своего суверенитета, а также приоритет национальных интересов над общеевропейскими. По его словам, все это окончательно опровергает идеи по подготовке европейской конституции в будущем, идеи абсолютного верховенства ЕС в отношениях с национальными игроками.

«Как мы видим, последние не готовы к ущемлению их позиций как в политическом, так и правовом поле, и заявляя о верховенстве национального права, действуют по принципу «национальная идея превыше всего». Нет никаких сомнений, что в дальнейшем авторитет ЕС будет только уменьшаться», — констатировал руководитель ЦИСВЕ МГИМО.

Евросоюз и Польша действительно регулярно сталкиваются со спорами, вызванными различиями в ценностях, которые защищают стороны. Это проявляется, в том числе, в отношении к ЛГБТ-сообществу и абортам. Если западная часть союза нацелена на предоставление своим гражданам больших прав в этих вопросах, то Польша идет по консервативному пути.

«Запад очень сильно давит на Польшу, чтобы внедрять здесь свои обычаи — аборт любому желающему, эвтаназию, наркотики, ЛГБТ-браки и усыновление детей такими парами. Польское общество еще в большинстве традиционное, оно этого не хочет. Поэтому они (Запад. — «Газета.Ru») пытаются нас ломать такими способами, в том числе экономическими», — сказал «Газете.Ru» польский публицист Мариуш Швидер.

Как он отметил, когда Польша входила в ЕС, это было экономическое содружество, которое теперь стало политически-моральным.

«ЕС говорит, что финансирование зависит от того, соблюдается ли закон. Понятно, что в Польше соблюдается закон, но Запад хочет решать самостоятельно, так ли это. То есть в определенный момент нам бы сказали: «Вы не признаете общеевропейскую норму об ЛГБТ-браках, значит, вы ломаете закон, значит, вы не получите деньги». Я утрирую, но в принципе это так и выглядит», — рассуждает Мариуш Швидер.

Он назвал недопустимым адаптацию к Польше западных ценностей, которые противоречат ценностям поляков. По его мнению, в таком случае Польше лучше выйти из ЕС, хотя сейчас большинство поляков поддерживает членство республики в объединении.

Главный редактор польской газеты «Факты после мифов» Дариуш Цыхол выразил мнение, что системного решения спорных вопросов между Евросоюзом и Польшей на сегодняшний день не существует. При этом он подчеркнул, что для нормализации отношений ЕС и республики нужно поменять власть в Польше.

«В последнее время все споры в отношениях Польши и ЕС были связаны с правами человека. В стране к власти пришли националисты, правые силы. Это понятно для всех. Поскольку главные идеалы ЕС связаны с тем, чтобы строить новое европейское общество, они противоречат идеалам наших сил», — сказал Дариуш Цыхол «Газете.Ru».

Он напомнил, что очередные парламентские выборы в Польше, согласно плану, будут проходить через три года, но, по его мнению, состоятся досрочно.

Это связано с тем, что сейчас в стране постоянно идут протесты — против власти, против костела, против ограничения прав человека, подчеркнул главный редактор газеты «Факты после мифов».

«Я просто надеюсь, что выборы будут раньше. Я уверен, что, если к власти придут умные люди — все равно кто, главное, чтобы не те, кто сейчас, — отношения с ЕС будут просто нормальные, этого будет достаточно», — констатировал Цыхол.

В свою очередь, главный редактор польского портала strajk.eu Мачей Вишневски объяснил «Газете.Ru», что сам Евросоюз сегодня находится в несомненном кризисе, потому что не умеет отвечать на важнейшие вопросы ближайших 15-20 лет. По его словам, пока Брюссель с этим не справится, он не сможет быть привлекательным для многих европейских стран.

Вишневски указал на проходящие сегодня в Польше митинги против решения конституционного суда о запрете абортов. Демонстранты считают, что это ограничивает права женщин, что соответствует западноевропейской политике.

При этом они противостоят достаточно консервативному правительству, которое очень сильно связано с католической церковью.

«Самое страшное в этом, что результатом становится раскол польского общества. Одно абсолютно очевидно — развиваться стране в условиях такого конфликта абсолютно невозможно», — подытожил Вишневски.