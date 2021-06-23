«Нет шансов что-либо изменить»: как ЕС принуждает Венгрию к толерантности

Заявление с осуждением венгерского закона о запрете ЛГБТ-пропаганды среди несовершеннолетних подписали Бельгия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Испания, Швеция, а позже и Италия.

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Они назвали этот закон «вопиющей формой дискриминации и стигматизации в отношении ЛГБТ из-за их сексуальной ориентации, гендерной идентичности и самовыражения».

Речь идет об одобренном 15 июня венгерским парламентом законе, по которому лицам до 18 лет запрещается демонстрировать материалы, поощряющие изменение пола или гомосексуальность.

Документом также был определен список организаций, которые могут проводить уроки полового просвещения.

«Есть содержание, которое дети в определенном возрасте могут неправильно понять и которое может оказать пагубное влияние на их развитие в данном возрасте, или которое дети просто не могут переварить, и которое поэтому может запутать их развивающиеся моральные ценности или их образ себя или мира», — объяснил представитель венгерского правительства.

Нововведение ожидаемо спровоцировало волну недовольства среди европейского сообщества, активистов и некоторых венгерских оппозиционных партий, которые утверждают, что такие перемены нарушают права человека.

«Уважение наших европейских ценностей не является факультативным», — заявила министр иностранных дел Нидерландов Сигрид Кааг. Она назвала неприемлемой дискриминацию ЛГБТ-сообщества под предлогом защиты детей.

В свою очередь власти Венгрии настаивают, что новые меры направлены на защиту прав детей.

«Этот закон не лишает никого в обществе их прав, этот закон не дискриминирует ни одного члена общества», — сказала министр юстиции Венгрии Джудит Варга. Чтобы другие могли убедиться в правдивости ее слов, она призвала приехать в Будапешт в июле на прайд.

Венгрия и ЕС уже давно ведут споры о ценностях, они продолжаются в рамках дисциплинарной процедуры по статье 7 Лиссабонского договора, предполагающей введение внутренних санкций в отношении страны Евросоюза за нарушения фундаментальных прав европейских граждан. Наказанием может стать приостановка права голоса в Совете ЕС. К слову, обсуждение 22 июня состояния верховенства закона в Венгрии формально было частью процесса по этой статье.

Начался он еще три года назад, в апреле 2018 года, когда депутат от Нидерландов Джудит Саргентини выступила с докладом, в котором указала на систематические нарушения венгерским правительством главенства права, проблемы в конституционной, избирательной и судебной системах, ухудшение ситуации со свободой слова и давление на гражданское общество. Она подчеркивала, что подобной ситуации нет места в Евросоюзе.

В сентябре того же года депутаты Европарламента проголосовали за резолюцию, позволяющую запустить штрафную процедуру в отношении Венгрии, но реальных санкций в отношении страны так и не было применено.

Но Евросоюз не оставил попыток заставить ряд входящих в него стран, в том числе Венгрию, играть по своим правилам — в декабре прошлого года Европарламент одобрил семилетний бюджет ЕС, который косвенно закрепил механизм верховенства права в содружестве.

Таким образом несоблюдение демократических принципов может стать причиной прекращения финансирования.

Венгрия и Польша сообщали о намерении оспаривать это решение в Европейском суде.

И хотя некоторые правительства возлагают надежды на новый механизм, связывающий финансирование ЕС с соблюдением некоторых демократических стандартов, по-прежнему неясно, когда и как такой механизм будет реализован.

Венгрия уже давно выбрала курс сильной государственной политики, и давление ЕС на позиции ее власти не повлияет, сказал «Газете.Ru» руководитель Центра исследований стран Восточной Европы МГИМО Даниил Чугунов. По его мнению, сотрудничество Венгрии с Евросоюзом продолжится и будет таким же плодотворным в одних сферах, в том числе в экономике и энергетике, и деструктивным в других — в социально-культурных аспектах.

Ситуация с отношением к ЛГБТ в Венгрии — это вопрос очень давний, ограничительную политику в отношении ЛГБТ-сообщества поддерживает само общество,

обратил внимание председатель Балканского клуба Центра исследования стран Восточной Европы МГИМО Сергей Артемов.

«Эта тематика давно перестала быть исключительно общественной. Она больше не про права, а про политику. Этот вопрос становится уже вопросом международной повестки», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Как утверждают в издании Politico, несмотря на возмущение многих европейских правительств и растущее внимание СМИ к этому вопросу, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которому в 2022 году предстоят выборы, вряд ли в ближайшем будущем столкнется с какими-либо серьезными последствиями.

Даниил Чугунов также обратил внимание, что Орбан контролирует как парламент, так и правительство страны, и у ЕС нет шансов что-либо изменить.

Евросоюз, конечно, сможет оказать давление на венгерское руководство, у него для этого есть как минимум финансовый инструмент, который может быть использован не только в рамках выборов, но и в целом, обратил внимание Сергей Артемов.

«Но пока нет абсолютно никаких факторов, указывающих на то, что Орбана могут не переизбрать. Да, он вызывает споры, но тем не менее он все еще на плаву. Думаю, сильно позиция ЕС не может повлиять на выборы», — сказал он.

Эксперт допустил, что давление Евросоюза может немного смягчить позицию властей по этому вопросу, но радикальных перемен не будет. Сергей Артемов обратил внимание, что популярным Орбана делает как раз то, что он «поставляет нужный контент для венгерского общества».