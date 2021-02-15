Визит Борреля в Москву и другие новости недели: о чем писали телеграм-каналы

Как оказалось, большое впечатление на российские телеграм-каналы произвел визит главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву.

Реклама

Например, «Адекват» считает, что он ехал беспрекословно учить варваров жизни, а вместо этого был обидненько употреблен в качестве тренировочной груши.

«Визит показал, и сильно не в первый раз, что собственной стратегии на нашем направлении у Европы не было, нет и, по-видимому, не будет. Не будет потому, что интересы есть, и еще какие, а равновеликих им инструментов нет. Их нет и потому, что обострять дальше (практически, а не риторически) означает сечь себя самих, и сечь тем больнее, чем сильнее обострение. На то, чтобы этого не допустить, остатков вменяемости хватит, а на то, чтобы пересмотреть сам подход к отношениям — в обозримом будущем нет. В лучшем для себя случае Европы до такого пересмотра дорастут перед лицом какой-нибудь катастрофы, в худшем - по ее итогам.

И еще: из всех этих довольно очевидных вещей на нашей стороне наконец-то делаются нехитрые, но давно назревшие практические выводы. Вещания с морального пьедестала мы не заказывали и впредь терпеть не намерены, пока не дозреете, живите на пьедестале как сумеете. А любой диалог впредь будет либо диалогом равных (то есть о насущном для обеих сторон, а не о нашем), либо не начнется вообще.

И, кстати, совершенно не буду удивлен, если для закрепления вот этого понимания в скором времени приласкаем Европу своими санкциями. Причем не по привычке ответно, а инициативно, чтоб на пьедестале веселее сиделось», — спрогнозировал канал.

Поделился своими соображениями и Никита Кричевский.

«Неделю назад, предваряя визит Борреля в Москву, мы писали, что у коллективного Запада, особенно Европы, тесно завязанной на российское сырье, нет плана реагирования на стремительно меняющееся положение в России, — пишет Кричевский в своей «Антискрепе». — Возвращение Борреля полностью подтвердило наши предположения. Пока дальше словесных негодований дело не идёт. И не пойдёт, пока будет существовать зависимость от российского сырья (а она будет ещё долго)».

«Мейстер» обратил внимание на новость о том, что с 10 февраля в Латвии приостанавливают ретрансляцию 16 русскоязычных каналов.

Якобы власти якобы не смогли найти официальных представителей этих телеканалов в Латвии, которые от имени владельцев могли бы дать согласие на их трансляцию в стране. Кроме того, вчера на год была запрещен показ международного канала «Россия-РТР».

«Вытеснение русскоязычной прессы идет в Прибалтике не первый год, однако в Латвии, по-видимому, решили форсировать этот процесс. Впрочем, неугодный властям контент там теперь не только запрещают к показу, но и к просмотру: Сейм Латвии одобрил поправки, предписывающие штрафы частным лицам за просмотр нелегального контента с помощью спутникового телевидения. Казалось бы, нарушение свободы слова и прав человека выглядит очевидными, однако почему же никто из еврочиновников не возвышает глас и не грозит последствиями?» — задается канал риторическим вопросом.

«Доктор прописал» также обратил внимание на глобальные медиавойны.

«История с отключением вещания китайского телеканала China Global Television Network (CGTN) получила развитие. Следом за Великобританией вещание телеканала отключили и в Германии, — описывает ситуацию канал. — В Британии лицензию на прошлой неделе отозвал регулирующий орган Ofcom. Но действие этой лицензии распространялось и на Германию в соответствии с Конвенцией о трансграничном телевидении 1989 года.

Конвенция позволяет сетям с лицензией на распространение одного государства-члена транслироваться по всему региону. То есть если в Британии лицензия отозвана, то она автоматически прекращает действие и в Германии - по крайней мере, так объясняют происходящее с CGTN. Правда, не совсем понятно, чего тогда под козырек не взяли другие государства. Конвенция объединяет 47 стран. Впрочем, еще не вечер, как говорится».

«Куда интереснее, впрочем, как отреагирует Китай. В ответ на решение Ofcom в Китае запретили трансляцию BBC World News. Любопытно, чем ответят сейчас», — размышляет канал.

От телевидения к интернету. Facebook начал тестировать сокращение политического контента в лентах пользователей.

Речь идет не только о рекламе, но и постах, которые пишут люди. Меньше политического контента пока начнет видеть небольшая группа пользователей из США, Бразилии, Индонезии и Канады.

«Зачем это нужно? — вопрошает РИАN. — Есть вариант, что многочисленные рекламодатели не хотят ассоциироваться с политическими баталиями в комментариях и давят на Цукерберга. Но также возможно, что Facebook таким образом будет тестировать сокращение лишь определённого политического контента. Например, начнет скрывать посты правых активистов и политиков или ссылки на российские/китайские СМИ».

Ну и к новостям культуры.

Lucasfilm уволил актрису сериала «Мандалорец Джину» Карано за посты в соцсетях.

Отныне она не сможет принимать участие в создании любой продукции, связанной со вселенной «Звездных войн». Помимо Lucasfilm, от сотрудничества с Карано отказалось одно из крупнейших актерских агентств United Talent Agency (UTA).

«В ноябре прошлого года Джина Карано опубликовала на своей странице в инстаграме пост, в котором сравнила нынешнее положение сторонников Республиканской партии США с евреями в нацистской Германии. После этого актрису обвинили в антисемитизме.

«За Джину не переживаем: тётка сильная, красивая и талантливая, в обиду себя не даст (на секундочку, профессиональный боец ММА). За Lucasfilm и весь Голливуд не переживаем тем более: чем быстрее они друг друга сожрут, тем лучше будет для Кита… простите, мира», — считает телеграм-канал.

На этом все!

До следующей недели