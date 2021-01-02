«Прошли крещение эпидемией»: глава МИД Китая об отношениях с Россией

Китайский министр иностранных дел Ван И считает, что китайско-российские отношения пережили в этом году крещение пандемией нового коронавируса и выдержали испытание переменами.

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«За прошедший год отношения Китая и России прошли через крещение эпидемией и испытание переменами. Во всех аспектах они достигли самого высокого уровня за всю историю», — сказал он в интервью информационному агентству «Синьхуа» и Центральному телевидению Китая.

По его словам, в течение 2020 года председатель КНР и российский президент Владимир Путин поддерживали общение, несмотря на отсутствие личных контактов. Они, как отметил Ван И, созванивались и направляли друг другу телеграммы. «Это сыграло важнейшую стратегическую роль в устойчивом развитии отношений между двумя странами», — уверен глава китайской дипломатии.

Ван И подчеркнул, что Москва и Пекин продолжают сотрудничество по направлению борьбы с коронавирусом.

«Россия была первой страной, организовавшей поставки противоэпидемических материалов в КНР. Китай также является одним из крупнейших государств, оказывающих России поддержку в борьбе с эпидемией», — указал министр.

По его словам, нынешний год очень важен для отношений России и Китая. «Обе страны вступят в новый этап развития. Нет конца китайско-российскому стратегическому сотрудничеству, нет запретных зон, не существует предела», — заверил глава МИД КНР.

По его словам, стороны будут расширять и укреплять сотрудничество «с более высокой отправной точки», а также поддерживать стабильность и активизировать восстановление мира после пандемии инфекционного заболевания.

Летом этого года Ван И отмечал, что Китай готов к сотрудничеству и с США. Министр иностранных дел обращал внимание, что КНР стремится к развитию отношений стран и двустороннему сотрудничеству.

«Политика Китая в отношении Соединенных Штатов не изменилась, и мы по-прежнему готовы добросовестно и искренне развивать китайско-американские отношения», — приводит его слова РБК.

Но в то же время он обратил внимание на недоверие со стороны «американских друзей», которые опасаются, что Пекин займет место Вашингтона. Ван И заверил, что у китайской стороны нет такого намерения. По словам министра, обе страны должны развиваться «параллельно», сохраняя мир и готовность к диалогу. Он подчеркнул, что нынешняя политика США в отношении Китая основана на заблуждениях, которые лишены фактических доказательств.

Ранее американские конгрессмены приняли оборонный бюджет на 2021 год вопреки недовольству президента США Дональда Трампа. В документе прописаны пункты, которые касаются Китая.

По словам лидера республиканского большинства в сенате США Митча Макконнелла (от штата Кентукки), проект бюджета имеет решающее значение для обороны страны и «сдерживания таких сверхдержав-соперников, как Китай и Россия».

»[Проект бюджета] закрепит наше преимущество на море, на суше, в воздухе, в киберпространстве и в космосе», — утверждал республиканец.

Сам же глава Белого дома был против принятия этого оборонного бюджета. Он отмечал, что «документ не включает важные положения национальной безопасности, содержит пункты, задевающие наших ветеранов и военную историю, противоречит усилиям администрации по обеспечению первостепенного положения США в области национальной безопасности и внешней политики». Законопроект он назвал «подарком Китаю и России».

Ранее в Пентагоне выпустили доклад, в котором говорилось, что Китай и Россия являются соперниками США. «Китай — это единственный соперник, обладающий и экономическим, и военным потенциалом для того, чтобы стать долгосрочным и всеобъемлющим вызовом для Соединенных Штатов», — приводило издание Guardian слова доклада.

Американские военные отмечали, что Пекин намерен «вытеснить Соединенные Штаты с позиции предпочтительного партнера для стран по всему миру».