«Это мошенничество»: Запад отказался признавать Лукашенко

США, Канада и Великобритания вслед за странами Евросоюза не признали законным президентом Белоруссии Александра Лукашенко, который накануне прошел церемонию инаугурации в Минске.

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В Вашингтоне указали, что объявленные ЦИК Белоруссии результаты голосования на выборах главы государства 9 августа, согласно которым Лукашенко набрал 80,1% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,12%, не соответствуют истине.

«Соединенные Штаты не могут считать Александра Лукашенко законно избранным лидером Белоруссии. Выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми. Объявленные результаты были сфальсифицированы и не отражали легитимности», — приводит CNN официальное сообщение Госдепартамента США.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб также указал на незаконность, по мнению Лондона, вступления Лукашенко на пост белорусского лидера. «Тайная инаугурация Лукашенко в Минске усугубляет его репутацию. Его сфальсифицированное избрание — это мошенничество против белорусского народа», — написал дипломат в Twitter.

Глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что Лукашенко не является демократически избранным президентом Белоруссии.

Евросоюз выпустил коммюнике утром 24 сентября, в котором заявил об официальном непризнании Лукашенко президентом Белоруссии.

«Президентские выборы в Белоруссии 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми. Европейский союз не признает их сфальсифицированные результаты.

Исходя из этого, так называемая «инаугурация» 23 сентября 2020 года и новый мандат, на который претендует Александр Лукашенко, лишены какой-либо демократической легитимности», — говорится в комментарии.

ЕС пояснил что вступление Лукашенко в должность объединение считает противоречащим воле значительной части граждан Белоруссии. «[Произошедшее] ведет только к дальнейшему углублению политического кризиса в Белоруссии. Мы впечатлены и тронуты мужеством белорусского народа, который продолжает мирно защищать демократию и свои основные права, несмотря на жестокие репрессии со стороны белорусских властей», — указали в ЕС, добавив, что блок «пересмотрит свои отношения с Белоруссией».

Не признал новый мандат Лукашенко и Киев. «Украина никогда никоим образом не вмешивалась во внутренние дела Белоруссии и всегда будет поддерживать белорусский народ. Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие событий, сегодняшняя «инаугурация» А. Лукашенко не означает его признания легитимным главой Белорусского государства», — написал в Twitter глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Депутаты Верховной рады высказалась более определенно: межфракционное объединение «За демократическую Белоруссию» призвало украинские власти отказаться от проведения переговоров по Донбассу в Минске.

Также парламентарии предложили украинским СМИ не использовать в отношении Лукашенко определение «президент Белоруссии», а называть его «диктатором».

Кроме того, нардепы призвали президента и правительство Украины представить четкую официальную позицию относительно статуса Лукашенко.

Белорусские эксперты отметили, что инаугурация Лукашенко прошла с нарушением закона, по меньшей мере, в части обязательной трансляции церемонии в СМИ. «Церемония принесения присяги президентом транслируется по республиканскому телевидению и радио», — гласит статья 10 Закона «О президенте Республики Беларусь».

Днем ранее страны ЕС заявили о непризнании легитимности Лукашенко. Первыми по данному поводу высказались Словакия, Литва, Латвия и Эстония. К ним присоединились Польша и Германия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что законность вступления Лукашенко в должность является «абсолютно суверенным внутренним» вопросом Белоруссии.