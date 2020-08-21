Отменить итоги выборов: Тихановская обратилась в Верховный суд

Штаб экс-кандидата от оппозиции на президентских выборах в Белоруссии Светланы Тихановской подал жалобу в Верховный суд о непризнании результатов голосования.

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Как сообщает информационный ресурс «Наша Нива», заявление было подано доверенным лицом Тихановской — Ольгой Ковальковой и адвокатом Максимом Знаком. Истцы требуют отменить решение ЦИК от 14 августа нынешнего года о победе Александра Лукашенко и признать выборы недействительными.

По словам заявителей, они представили суду «тысячи документов, подтверждающих систематические нарушения, допущенные от начала кампании и до дня голосования». Основное нарушение, по их словам, это фальсификация итоговых протоколов голосования.

Днем ранее представитель Координационного совета по трансферу власти Мария Колесникова заявила, что оппоненты президента Белоруссии Александра Лукашенко будут в ближайшее время добиваться проведения повторных выборов главы государства.

«Полномочия действующего президента истекают лишь 5 ноября. После этого мы намерены провести выборы в строгом соответствии с международными стандартами, пригласив международных наблюдателей», — приводит ее слова interfax.by.

Оппозиция выдвигает свои требования. Одно из них — проведение перевыборов при полном обновлении состава Центризбиркома страны. Если это условие будет выполнено, то не будет никаких препятствия для участия Лукашенко в этих выборах, говорят представители оппозиционного штаба.

«Даже обладая административным ресурсом, даже с грубейшими фальсификациями, он проиграл. Мы исходим из того, что каждый гражданин Беларуси должен иметь право на участие в выборах, никаких препятствий здесь быть не должно», — обозначила Колесникова мнение оппозиции.

В то же время представитель КС отметила, что не верит в то, что «Лукашенко на это пойдет».

В тот же день белорусская Генпрокуратура завела уголовное дело из-за создания Координационного совета трансфера власти. Об этом заявил глава ведомства Александр Конюк.

«Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса», — цитирует Конюка агентство Sputnik.

По статье о «Призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности» белорусы могут получить до пяти лет лишения свободы. Генпрокурор Белоруссии отметил, что деятельность совета не предусмотрена законом, поэтому она является неконституционной.

В республике продолжаются уличные протесты несогласных с победой Лукашенко, несмотря на усилия власти переключить внимание людей. Белорусы выходят на акции в Минске и других крупных городах, рабочие государственных предприятий активно участвуют в забастовках, а оппозиция пытается стать лидером протеста.

Последний фактор выглядит наиболее занимательным, поскольку спустя 12 дней после начала демонстраций акции все еще носят стихийный характер. За исключением ряда идейных Telegram-каналов протест никак не регулируется, и люди выходят на акции по своей собственной инициативе.

Тихановская опубликовала в YouTube новое видеообращение, в котором призвала рабочих предприятий Белоруссии «продолжать» и расширять забастовки.

«Работники «Беларуськалия», «МТЗ», «Гродно азота» и других предприятий! Будущее Беларуси, а, значит, и будущее наших детей зависит сейчас от вашего единства и вашей решительности», — подчеркнула она.

Политик призвала сограждан «не вестись на запугивания» и объединяться.

Она заявила, что таким образом можно заставить «закрывшуюся в своих дворцах власть» услышать голоса протестующих, которые эта власть «украла».

Тихановская подчеркнула, что забастовки — это легальный и эффективный метод борьбы.

По ее словам, в фонды поддержки уже пожертвованы миллионы. Экс-кандидат на пост президента в очередной раз указала на необходимость «прекратить насилие, освободить политических заключенных, провести прозрачные, свободные и честные выборы».

Лукашенко же уверен, что массовые протесты, которые проходят в республике, были спланированы американцами, передает агентство БелТА.

«Планируют все это и направляют США, а европейцы подыгрывают. Сказано так — сделают так», — заявил он.

Лукашенко считает, что эта «заварушка» была подготовлена заранее.

«И Россия боялась нас потерять. Запад нас как-то подтянуть решил, конечно же, как мы видим сейчас, против России. Сейчас они хотят установить этот балто-черноморский коридор, санитарный кордон — три балтийских республики, мы и Украина. Мы тут одно звено остались», — сказал глава республики во время встречи с рабочими агрокомбината «Дзержинский».

По словам президента Белоруссии, волокита благодаря тому, что одним заплатили, другим сторонникам митингов «голову задурили».

«А за границей в это время учения проводят. Что это такое? Это готовят при необходимости вторжение», — полагает Лукашенко.