Гонка за вакциной: как мир реагирует на пандемии

Третий Глобальный саммит по вакцинам завершился выделением почти $9 млрд на финансирование Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) в период с 2021 по 2025 годы. Мероприятие прошло в формате онлайн-конференции при председательстве Великобритании, в саммите поучаствовали более 70 приглашенных гостей, в том числе 35 глав государств и правительств.

На фоне пандемии коронавируса COVID-19 к конференции было приковано особое внимание, в рамках мероприятия выступили премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Дональд Трамп, глава Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган и многие другие.

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Приглашали на саммит и президента России Владимира Путина, однако в итоге российская сторона была представлена министром здравоохранения Михаилом Мурашко. Как говорил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в Москве не предусматривали участие на высшем уровне в данной встрече.

Вакцины для детей

Главная цель саммита — международное сотрудничество в сфере вакцинации и иммунизации через поддержку GAVI. Изначально альянс рассчитывал собрать как минимум $7,4 млрд для обеспечения 300 млн детей в 68 странах мира вакцинами от кори, тифа, полиомиелита и других заболеваний.

В GAVI отмечали, что это позволит защитить следующее поколение и уменьшить разрыв в плане обеспечения разных стран лекарственными препаратами. Еще до начала саммита пять стран совместно с Фондом Билла и Мелинды Гейтс собрали для альянса около $1,36 млрд для достижения этой цели. По итогам основного мероприятия удалось получить еще $8,8 млрд, тем самым перевыполнив изначальный план.

При этом коронавирусу во время саммита уделялось немало внимания. В частности, Джонсон призвал страны мира начать новую эру сотрудничества в области здравоохранения на фоне пандемии. А Трамп подчеркивал, что для эпидемии нет границ и различий.

«Это отлично — быть вместе с вами, мы будем работать напряженно и решительно. Давайте найдем ответы», — заявил президент США.

Поиск ответов, действительно, стал одной из тем саммита, хотя, скорее, того, как быть после создания вакцины от коронавируса. GAVI призвала участников форума создать международный механизм, чтобы гарантировать доступность лекарства беднейшим странами мира. Да и в целом альянс предлагал рассмотреть возможность сотрудничества при производстве и распространении вакцин, в частности, против COVID-19.

Для реализации этих предложений часть средств собирались для дальнейшей закупки вакцин от коронавируса. GAVI пытался набрать $2 млрд для создания «буфера доз» и обеспечения иммунизации работников здравоохранения вместе с лицами с повышенным риском заражения вирусом в бедных странах, но в итоге на эти меры удалось собрать только $567 млн.

Борьба за лекарство

Вопрос вакцин от коронавируса поднимался на саммите не раз. В частности, премьер Японии Синдзо Абэ предлагал в дальнейшим использовать препараты японского производства, а его норвежская коллега Эрна Сульберг отмечала необходимость обеспечения глобального доступа к вакцине в момент ее появления. В особенности премьер Норвегии настаивала на полном доступе для тех стран, которые не имеют возможности заплатить за препарат.

По последним данным, число выявленных случаев коронавируса в мире превысило отметку в 6,6 млн человек, а количество погибших составляет почти 390 тыс. В подобных условиях вопрос создания вакцины приобретает особую актуальность, ее разработка параллельно ведется в США, Великобритании, Китае, России и других развитых странах.

В начале пандемии различные специалисты говорили, что препарат удастся разработать и протестировать минимум к концу 2020 года, но в последнее время ситуация изменилась в лучшую сторону. К примеру, вице-премьер России Дмитрий Чернышенко говорил, что массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 в России могут начать уже этой осенью.

Впрочем, говорить о совместных разработках в данной сфере можно лишь в отношении Евросоюза. В целом, создание вакцины на данный момент представляет собой гонку.

Первое место все страны пытаются получить по-разному, но поддерживают «нечестную игру», в основном, США. Американские СМИ не раз уличали Белый дом в попытке подкупа иностранных ученых или даже целых лабораторий.

«Американцы и китайцы работают над вакциной, но пока не собираются делиться собственными разработками с другими государствами. Однако для решения такой планетарной проблемы необходимо отказаться от идеологических, политических или военных противоречий», — заявил в разговоре с «Газетой.Ru» доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин.

При этом проблемы, вызванные пандемией, в том числе экономические, никто не отрицает, но и не спешит переходить к совместной работе над вакциной. Хотя, с точки зрения экспертного сообщества, именно иммунизация большей части населения планеты позволит избежать повторения эпидемии.

Глава GAVI Сет Беркли в преддверии саммита указывал, что коронавирус может перечеркнуть успехи вакцинации последних лет для жителей бедных стран, так как пандемия угрожает программам по иммунизации и может привести к глобальному возрождения кори, полиомиелита и других заболеваний.

Шанс на взаимодействие

Тем не менее, сам факт участия в саммите многих мировых лидеров и глав правительств является достаточно значимым событием, не только в рамках борьбы с пандемией, но и распространении вакцинации в целом. При этом интересным является поддержка GAVI со стороны Китая и США, отношения которых переживают не лучшие времена.

Вашингтон активно пытается переложить на Пекин ответственность за начало пандемии коронавируса, в рамках этой кампании Белый дом даже объявил о выходе из ВОЗ из-за предполагаемого влияния КНР на организацию. При этом средства, ранее задействованные в организации, США обещали направить в похожие фонды. Вероятно, одним из них может стать GAVI.

В целом, слова Трампа, что коронавирус не видит границ и различий, дают надежду на его взаимодействие с Пекином хотя бы в рамках этой организации. Возможно, даже в формате распространения вакцины от COVID-19 после ее непосредственного создания.

С точки зрения, Николая Топорнина пандемия носит общемировой характер и требует совместной борьбы международного сообщества, в том числе в сотрудничестве по имеющимся наработкам и достижениям в данной области.

«Саммит по вакцинам во всех отношениях — позитивное мероприятие, хотелось бы надеяться, что международное сообщество начнет работать над проблемой без секретов и задних мыслей», — резюмировал эксперт.