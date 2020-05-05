Скандал с памятником Коневу: Чехия предложила России дружбу

Прага хочет улучшить отношения с Москвой, оказавшиеся натянутыми после демонтажа памятника маршалу СССР Ивану Коневу, который находился на площади Интербригад в квартале Дейвице — центре района Прага-6.

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МИД Чехии 5 мая отправил Москве по дипломатическим каналам ноту, в которой содержится инициатива провести консультации для снятия взаимных претензий, передает ТАСС.

Как сообщил руководитель МИД Чехии Томаш Петржичек в своей речи перед депутатами нижней палаты чешского парламента, это первое подобное предложение Праги Москве, и призвал депутатов включиться в эту работу.

«МИД Чехии постоянно и интенсивно общается с российской стороной по актуальным вопросам российско-чешских отношений, не только касающихся перемещения памятника Коневу», — указал дипломат.

Накануне МИД России обвинил Прагу в медийной антироссийской кампании, а демонтаж монумента назвал «волюнтаристским актом» и предложил Чехии задействовать механизмы двустороннего диалога для прекращения скандала.

«Отказ официальной Праги усугубит и без того тяжелую атмосферу наших отношений», — предупредили в МИД РФ.

Со своей стороны, посол России в ФРГ Сергей Нечаев поставил Германию в пример Чехии в том, как добросовестно следует относиться к советским памятникам.

«Германия отличается от ряда стран, где, вопреки современному цивилизованному мышлению, памятники советским воинам демонтируют, как в Праге. Казусы случаются, однако германские власти всегда придерживаются договора о добрососедстве и сотрудничестве», — пояснил глава диппредставительства.

Нечаев отметил, что большинство памятных мест, посвященных подвигу советских солдат, находятся в хорошем состоянии на территории ФРГ. Более того – за памятниками ухаживают также российские соотечественники и местные жители.

Депутат немецкого бундестага Александер Ной назвал снос памятника Ивану Коневу в Праге варварством и отрицанием истории.

По его словам, отрицание истории наблюдается не только в Чехии, но и в странах Балтии, Польше, где сносят советские памятники. Кроме того, такой процесс есть и на Украине, где идет «жесткая декоммунизация».

Он напомнил, что памятники говорят о достижениях СССР в прошлом, об освобождении от немецкого фашизма Красной Армией и окончании войны. «Эта память должна сохраняться, если мы не хотим повторять ошибки и преступления прошлого», — цитирует депутата РИА «Новости».

Он предположил, что те, кто позволяет уничтожать монументы, вероятно, тайно видят нечто положительное в нацистских целях.

«Я обеспокоен тем, что памятники пачкают и оскверняют <...> Этот вандализм «снизу» расследуется полицией и спецслужбами, но, по большей мере, без особых успехов», — заключил Ной.

Власти пражского района демонтировали монумент и отправили его в запасники в начале апреля нынешнего года, несмотря на возмущение и протесты местных жителей, в том числе президента Чехии Милоша Земана.

Во время сноса группа активистов из числа местных жителей на месте выражала негодование происходящим и даже пыталась помешать рабочим, но периметр был оцеплен полицией.

На этой площади будет установлен новый мемориал «Освободителям Праги», конкурс на создание памятника будет в скором времени объявлен мэрией. Посольство России в Чехии призналось, что произошедший перенос памятника в создаваемый Музей памяти XX века вызывает глубокое возмущение.

«Выражаем решительный протест против вандальских действий отвязанных муниципальных руководителей. Расцениваем случившееся как недружественный шаг, прямо противоречащий Договору о дружественных отношениях и сотрудничестве между Российской Федерацией и Чешской Республикой 1993 года», — указало диппредставительство РФ в Праге.

В статьях 18 и 21 этого договора сказано, что Чехия должна обеспечивать охрану памятников истории и культуры на своей территории, а также сохранение российских воинских памятников и уход за ними.